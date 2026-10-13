قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد: یک تیم گروگان‌گیر که روز گذشته اقدام به ربایش یکی از مهندسین طرح های عمرانی در غرب زاهدان کرده بود، در منطقه کورین زاهدان متلاشی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد: یک تیم گروگان‌گیر که روز گذشته اقدام به ربایش یکی از مهندسین طرح های عمرانی در غرب زاهدان کرده بود، در منطقه کورین زاهدان متلاشی شد.

در این عملیات ۵ نفر از آنان به هلاکت رسیدند و فرد گروگان نیز از چنگال ربایندگان آزاد شد؛ در جریان این درگیری یک نفر از رزمندگان اسلام نیز به شهادت رسید.

این تیم در همراهی با گروهک‌های تروریستی اقدام به ربایش این مهندس نموده و قصد انتقال وی را به یکی از کشورهای همسایه داشت.

درگیری با سایر عناصر باقیمانده ادامه دارد.

برچسب ها: گروهک تروریستی ، تیم تروریستی
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