با هدف صیانت از اراضی زراعی و باغی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، در شهرستان چهارباغ اجرا شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -  سرهنگ گروسی فرمانده یگان حفاظت از اراضی استان البرز گفت: ششمین مرحله اجرای طرح حکاک (حفظ کاربری اراضی کشاورزی) با هدف صیانت از اراضی زراعی و باغی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، در شهرستان چهارباغ اجرا شد.

او افزود: در این مرحله، ۱۷۸ قطعه از اراضی کشاورزی به مساحت مجموع ۹۷ هکتار، در چارچوب احکام قضایی مورد تخریب قرار گرفت.

اجرای این طرح در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و صیانت از ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی انجام شده است.

برچسب ها: تخریب اراضی کشاورزی ، تغییر کاربری
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تخریب ۹۷ هکتار از اراضی تغییر کاربری‌یافته در شهرستان چهارباغ
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