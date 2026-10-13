حضور نمایندگان ۱۷ استان کشور در پنجمین نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی- اسلامی گوهر شاد ارومیه

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - نیر الهامی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران گفت: پنجمین نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی - اسلامی گوهرشاد ارومیه در ۶۰ غرفه با شرکت تولیدکنندگان، طراحان، فروشندگان و فعالان عرصه پوشاک ایرانی اسلامی، از ۲۷ ام مهرماه تا ۱ام آبانماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی آذربایجان غربی واقع در ‌پارک جنگلی ارومیه برپا می شود.

وی تقویت ارزش‌های خانواده‌محور، حمایت از تولیدات داخلی و ارتقای فرهنگ عفاف را از جمله اهداف برگزاری نمایشگاه ذکر کرد و افزود: درنمایشگاه ملی پوشاک گوهر شاد بستر فرهنگی برای تقویت ارزش‌های خانواده محور و ارتقای فرهنگ حمایت از کالای ایرانی و فرهنگ عفاف در جامعه با تکیه بر ذوق و هنر هنرمندان و طراحان فراهم می شود.

وی افزود:در این نمایشگاه ۲۱اثر برگزیده از میان ۳۰۰ اثر جمع آوری شده از سراسر کشور در قالب رویداد طراحی لباس ایرانی- اسلامی به نمایش گذاشته می شود.

الهامی گفت: در نمایشگاه ملی پوشاک گوهرشاد ارومیه انواع پوشاک ایرانی اسلامی برای بانوان، آقایان و کودکان با تنوع بالا و قیمت مناسب عرضه می شود تا هر خانواده بنابر سلیقه و توان اقتصادی خود، ملزومات مورد نظر را تهیه کند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی عرضه لباسهای فولکلور استان توسط نمایندگان شهرستانهای ماکو، خوی، بوکان، برگزاری ورکشاپها مختلف آموزش طراحی لباس، دوخت رایگان چادر، کافه گفتگوی جوانان و نوجوانان، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، نمایش هنرهای دستی دانش آموزان و عکاسی رایگان خانوادگی را از برنامه های جنبی این نمایشگاه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه کالاهای نمایشگاه با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی عرضه می شوند افزود: همچنین با ارائه بن های خرید به افراد نیازمند سعی شده است تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان لباس، زمینه لازم برای خرید و تامین نیازهای مردم نیز فراهم شود.