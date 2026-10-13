باشگاه خبرنگاران جوان - تا همین چند سال پیش، جمعیت زیادی جز آنها که در جغرافیای ۲ کره از سئول (پایتخت کره‌جنوبی) تا پیونگ‌یانگ (پایتخت کره‌شمالی) متراکم‌اند به زبان هانگول یا کره‌ای گویش نداشتند؛ زبانی که به‌دلیل هم‌ریشگی با زبان چینی جزو زبان‌های سخت و پیچیده جهان به شمار می‌آید، اما با راه گرفتن موج کره‌ای به گوشه و کنار جهان، ورق زبان هانگول برگشت.

حالا نوجوانان و جوانان بسیاری مشغول یادگیری این زبان متفاوت در آموزشگاه‌های کوچک و بزرگ هستند؛ درست مانند زبان‌آموزانی که کمی پیش‌تر به دلایل تحصیلی و شغلی، اهمیت بین‌المللی و اثرگذاری تبلیغات مجازی، سرگرم آموختن زبان روسی شده‌اند. این روز‌ها آموزش زبان‌های کره‌ای و روسی در کنار دیگر زبان‌های متداول انگلیسی، آلمانی و ترکیه‌ای حسابی رونق گرفته و دوستداران آنها با پرداخت شهریه‌های میلیونی و طی دوره‌های حضوری و آنلاین، سعی درآموختن‌شان دارند.

همه چیز زیر سر یانگوم بود

کسی فکرش را هم نمی‌کرد که تماشای هفتگی کدبانوگری‌های یانگوم در سریال جواهری در قصر، جنگاوری‌های جومونگ، سرنوشت عجیب بانو سوسانو، فراز و فرود امپراتوری‌های گوگوریو و چوسان، رواج زیبایی انیمه‌ای به ترند شدن کی‌دراما (درام کره‌ای) و شهرت جهانی کی‌پاپ (موسیقی کره‌ای) ختم شود؛ تا جایی که یادگیری زبان کره‌ای، مُد روز باشد و از سر این مد، زبان‌آموزان پرشماری به صندلی‌های آموزشگاه‌های متعدد تکیه دهند تا ۲۴ حرف الفبای هانگول را همخوانی کنند یا نوشتن و خواندن «اَن‌نیونگ‌ها‌سه‌یو» به‌معنای سلام و «سا‌رانگ‌هه» یعنی دوستت دارم را بیاموزند.

سر دیگر این مد در دست زبان‌آموزان علاقه‌مند به زبان روسی ا‌ست.

مسئول ثبت‌نام یکی از آموزشگاه‌های معروف زبان در پایتخت می‌گوید: «بیشتر زبان‌آموزای ما تو گروه سنی نوجوون و جوون هستن؛ ۱۳تا ۲۵ سال. انگیزه فوق‌العاده‌ای هم دارن... یه انگیزه‌ای که طی این همه سالی که کار کردم تو زبان‌آموزای مثلا زبان انگلیسی و آلمانی و حتی ایتالیایی ندیدم.» او درباره هزینه شهریه کلاس‌های آموزش زبان کره‌ای هم می‌گوید: «سطح مقدماتی کلاسای حضوری با قیمت ۳ میلیون تومن شروع می‌شه تا سطوح بالاتر که به ترمی ۵ میلیون تومن هم می‌رسه. کلاس‌های آنلاین هم داریم؛ از ۲ تا ۴ میلیون تومن.»

زبان کره‌ای در رقابت با زبان انگلیسی

در دیگر آموزشگاه زبان که به تازگی آوازه‌اش در شبکه‌های اجتماعی پیچیده، فراوانی تعداد زبان‌آموزان بعد از زبان انگلیسی با زبان‌آموزان زبان کره‌ای است.

مدیر داخلی این آموزشگاه به نکته جالبی اشاره می‌کند: «معمولا اونایی که میان اینجا برای نام‌نویسی از قبل یه کم با کلمات کاربردی زبان کره‌ای آشنا هستن... آشنایی‌شون هم به واسطه آهنگای کی‌پاپ یا فیلمای پرطرفدار کره‌ایه.» وقتی حرف از زبان روسی می‌شود، او از هزینه شهریه کلاس‌های آموزش زبان روسی در این آموزشگاه می‌گوید: «شهریه بین ۳ تا ۶ میلیون تومان تعیین شده که هزینه مدارک پایان هر دوره از آن، جداگانه محاسبه می‌شود.» ادامه این گفت‌و‌گو با مدرس زبان روسی پیش می‌رود: «یادگیری زبان روس، تو دوره‌های فشرده ۶ ماه، یکی از دلایل اصلی گرایش جوونا به یاد گرفتن این زبانه... راستش ما جوونا، چون صبر و حوصله زیادی نداریم معمولا جذب چیزای زودبازه می‌شیم.»

زبان روسی، بعد از زبان انگلیسی، دومین زبان رسمی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ا‌ست که کاربران از طریق آموزش‌های مختلف سعی در فهم هر چه بیشتر آن دارند.

کره‌ای آموز که کره‌ای ترند است

مدرس، پسر جوانی ا‌ست که میان کلاس کوچک آموزشگاه زبان ایستاده و از الفبای سیریلیک می‌گوید: «روسا، ۳۳ حرف الفبا دارن که بهش می‌گن سیریلیک... تلفظ هر کدومشون هم مثل یه نُت موسیقی می‌مونه...»؛ این دقایقی از ویدئویی ا‌ست که در صفحه مجازی همان آموزشگاه به اشتراک گذاشته شده است.

بعضی کاربران آن را پسندیده و بعضی دیگر در نقد آن، نظر نوشته‌اند: «زبان روسی خیلی خشنه، کجاش مثل نت موسیقیه، برو زبان کره‌ای بیاموز که کنسرت کی‌پاپم آرزوست و بسیاری دیگر.» آیدا، یکی از کاربران نوشته: «۳ ترم رفتم کلاس زبان کره‌ای و حالا با آموزشای همون ۳ ترم، دست و پا شکسته می‌تونم معنی شعر ترانه‌های کی‌پاپ رو بفهمم. کی می‌گه زبان سختیه؟ به‌نظرم باید آموزشش همگانی بشه؛ چون موج کره‌ای، خیلی وقته که جهانی شده.»

در آخرین گزارش فدراسیون بین‌المللی صنعت موسیقی که سال ۲۰۲۵ منتشر شده، آمده که با قرارگیری موسیقی کی‌پاپ در جایگاه ششم صنعت موسیقی جهان، آموزش زبان کره‌ای رو به افزایش است؛ این را دیگر آموزشگاه زبان در صفحه خود به اشتراک گذاشته و زیرنویس پست آن نیز خبر از تخفیف ۳۰ درصدی شهریه‌های ترم پاییز زبان کره‌ای داده است.

زبان مصرفی یا زبان آموزشی؟

«همه بهم می‌گن چقدر بهت میاد که زبون کره‌ای یاد بگیری...»؛ این یکی از خاطرات اخیر مدیر آموزشگاه زبانی است که نشانی آن به محدوده میدان هفت‌تیر می‌رسد.

مدیر آموزشگاه می‌گوید: «زبان یاد گرفتن برای خیلی از اینا که میان ثبت‌نام، اولویت اول نیست... اولویت اول اینا معمولا مطابق مُد بودنه. فکر کنید طرف به‌خاطر اینکه چندبار بهش گفتن چهره کره‌ای داری، مثل انیمه‌ها؛ هیکل لاغر و کشیده، صورت باریک، چشمای درشت با پلکای ۲ قسمتی و چونه هفتی، می‌خواد زبون کره‌ای یاد بگیره.»

مشابه خاطره او را مدرس زبان روسی که آگهی تدریس خصوصی این زبان را در یکی از سایت‌های نیازمندی‌های آنلاین درج کرده، می‌گوید: «زبان‌آموزایی داشتم که، چون قدشون بلند بود و تا حدودی بور و بلوند بودن مثل روسا، داشتن زبان روسی یاد می‌گرفتن... فقط همین. نه دانشگاه‌های روسیه قبول شده بودن نه تاجر و کارگر اونجا بودن...».

بار زبان‌آموزی در برخی از زبان‌ها، مصرفی است و تحت‌تأثیر بازار و مد. این جمله پایانی مدرس خصوصی زبان روسی است که هزینه تدریس خصوصی خود را بین ۵ تا ۷ میلیون تومان درنظر گرفته است.

منبع: روزنامه همشهری