پرچم دروغین؛ از پرونده لاوان تا جنگ علیه ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - پرونده لاوان در سال ۱۹۵۴ نمونه‌ای مستند از عملیات مخفی اسرائیل در مصر بود؛ عملیاتی که در آن بمب‌گذاری‌هایی با هدف انداختن مسئولیت بر گردن گروه‌های مصری انجام شد. این سابقه نشان می‌دهد که عملیات فریب و صحنه‌سازی، بخشی از تاریخ اقدامات مخفی رژیم اسرائیل بوده و می‌تواند برای تغییر فضای سیاسی و امنیتی منطقه به کار گرفته شود.

در جریان جنگ اخیر علیه ایران نیز، مجموعه‌ای از حوادث در خلیج فارس و دیگر نقاط منطقه، این احتمال را مطرح کرده که اسرائیل بار دیگر به عملیات «پرچم دروغین» روی آورده باشد؛ اقداماتی با هدف منحرف‌کردن افکار عمومی، متهم‌کردن ایران و فراهم‌کردن زمینه برای گسترش جنگ.