ریشی سوناک تاکید کرد که نظم جهانی به رهبری آمریکا دیگر وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ریشی سوناک، نخست وزیر سابق انگلیس، تاکید کرد که نظم جهانی به رهبری آمریکا به پایان رسیده است. سوناک افزود که جهان وارد مرحله‌ای شده است که با افزایش «عدم قطعیت ژئوپلیتیکی» مشخص می‌شود.

در همین رابطه، روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست چند روز پیش مقاله‌ای منتشر کرد که به یک سوال اساسی می‌پرداخت: «چرا نفوذ جهانی آمریکا همچنان رو به کاهش است؟»

این روزنامه به سیاست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر توسل به تهدید و هشدار برای مطیع کردن کشور‌ها پرداخت و توضیح داد که این امر به جایگاه واشنگتن در سطح جهانی آسیب می‌رساند.

در همین راستا روزنامه گاردین مقاله‌ای را با این پرسش منتشر کرد: «چه چیزی باید جایگزین نظم جهانی به رهبری آمریکا شود؟» که در آن خواستار بهره‌برداری از افول هژمونی آمریکا برای ایجاد یک نظم جهانی چندقطبی مبتنی بر خویشتن‌داری متقابل و کاهش جنگ‌ها، به جای تلاش برای احیای نظم قدیمی، شده بود.

نیویورک تایمز همچنین خاطرنشان کرد که جنگ علیه ایران نقش مهمی در آشکار شدن چندین نقطه ضعف در آمریکا، به ویژه در رابطه با استقرار نظامی آمریکا، داشته است.

منبع: المیادین