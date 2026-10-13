ریشی سوناک تاکید کرد که نظم جهانی به رهبری آمریکا دیگر وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ریشی سوناک، نخست وزیر سابق انگلیس، تاکید کرد که نظم جهانی به رهبری آمریکا به پایان رسیده است. سوناک افزود که جهان وارد مرحله‌ای شده است که با افزایش «عدم قطعیت ژئوپلیتیکی» مشخص می‌شود. 

در همین رابطه، روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست چند روز پیش مقاله‌ای منتشر کرد که به یک سوال اساسی می‌پرداخت: «چرا نفوذ جهانی آمریکا همچنان رو به کاهش است؟»

این روزنامه به سیاست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر توسل به تهدید و هشدار برای مطیع کردن کشور‌ها پرداخت و توضیح داد که این امر به جایگاه واشنگتن در سطح جهانی آسیب می‌رساند.

در همین راستا روزنامه گاردین مقاله‌ای را با این پرسش منتشر کرد: «چه چیزی باید جایگزین نظم جهانی به رهبری آمریکا شود؟» که در آن خواستار بهره‌برداری از افول هژمونی آمریکا برای ایجاد یک نظم جهانی چندقطبی مبتنی بر خویشتن‌داری متقابل و کاهش جنگ‌ها، به جای تلاش برای احیای نظم قدیمی، شده بود.

نیویورک تایمز همچنین خاطرنشان کرد که جنگ علیه ایران نقش مهمی در آشکار شدن چندین نقطه ضعف در آمریکا، به ویژه در رابطه با استقرار نظامی آمریکا، داشته است.

منبع: المیادین

برچسب ها: ریشی سوناک ، نظم جهان ، افول آمریکا
خبرهای مرتبط
لس‌آنجلس‌تایمز: ترامپ دیگر «غول» نیست
اعتراف رسانه اسرائیلی به شکست راهبردی آمریکا در جنگ علیه ایران
شومر: جنگ با ایران آمریکا را تضعیف کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مخالفت بن‌سلمان با مشارکت اسرائیل در عملیات علیه انصارالله
حجاب‌ستیزی در کشور شیعه؛ باکو در مسیر صهیونیست‌ها
اوکراین قربانی بازی انتخاباتی ترامپ
وال‌استریت ژورنال: ایران در حال تقویت استحکامات دفاعی است
شانس ۹۰ درصدی دموکرات‌ها برای شکست ترامپ
لفاظی ترامپ: باور ندارم چین و روسیه به ایران کمک می‌کنند
کره شمالی یک موشک بالستیک تاکتیکی آزمایش کرد
فساد، نژادپرستی و مهاجرت: ۳ آزمون انتخاباتی برای جمهوری‌خواهان
یمن از سرنگونی پهپاد سعودی خبر داد
جنگ با ایران و قرارداد‌های میلیاردی برای جبران کمبود تسلیحات آمریکا
آخرین اخبار
هزینه ۳۶۶ میلیون دلاری ایلان ماسک برای کمک به جمهوری‌خواهان
قطر ایرویز پرواز‌های خود به ریاض و دمام را تعلیق کرد
حمله با چاقو در کره جنوبی؛ ۸ نفر زخمی شدند
مصر: هر نوع حمایتی که عربستان بخواهد، ارائه می‌کنیم
ادعای صهیونیست‌ها درباره ورود هوش مصنوعی به برنامه موشکی صنعا
اسرائیل مدعی ترور ۵ عضو حماس و جهاد اسلامی شد
بازداشت آمریکایی‌ها در عربستان به‌دلیل تصویربرداری از حملات اخیر
کشورهای فقیر در سایه جنگ ایران چاره‌ای جز ریاضت اقتصادی ندارند
نخست‌وزیر پیشین انگلیس: نظم جهانی به رهبری آمریکا به پایان رسیده است
جنگ با ایران و قرارداد‌های میلیاردی برای جبران کمبود تسلیحات آمریکا
اوکراین، قربانی باخت ترامپ در هرمز
یمن از سرنگونی پهپاد سعودی خبر داد
فساد، نژادپرستی و مهاجرت: ۳ آزمون انتخاباتی برای جمهوری‌خواهان
وال‌استریت ژورنال: ایران در حال تقویت استحکامات دفاعی است
لفاظی ترامپ: باور ندارم چین و روسیه به ایران کمک می‌کنند
حجاب‌ستیزی در کشور شیعه؛ باکو در مسیر صهیونیست‌ها
شانس ۹۰ درصدی دموکرات‌ها برای شکست ترامپ
کره شمالی یک موشک بالستیک تاکتیکی آزمایش کرد
اوکراین قربانی بازی انتخاباتی ترامپ
مخالفت بن‌سلمان با مشارکت اسرائیل در عملیات علیه انصارالله
انصارالله از حمله موشکی به فرودگاه ریاض خبر داد
گفت‌وگوی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره تنگه هرمز
پیش‌بینی فیچ: توافق پایدار برای بازگشایی تنگه هرمز در اوایل ۲۰۲۷ محتمل است
انصارالله: عربستان ۱۱۹ بار در یک روز به یمن حمله کرد
آمریکا: پرتاب موشک‌های کره شمالی تهدید فوری محسوب نمی‌شود
ترامپ از توافق گازوئیلی با روسیه دفاع کرد؛ اعتراض دوحزبی در کنگره
اتهام‌زنی نخست‌وزیر انگلیس به ایران درباره پرونده پایگاه فرفورد
لندن دو شهروند ایرانی را تحریم کرد
یورش ماموران فدرال آمریکا به خانه ایلهان عمر
افزایش ۲ درصدی قیمت نفت در پی تداوم نگرانی‌ها درباره تنگه هرمز