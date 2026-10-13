باشگاه خبرنگاران جوان - موسی‌الرضاحاجی‌بگلو، رئیس شورای عالی استان‌ها و عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی کشور، در دیدار با دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، درباره راهکار‌های تقویت تعامل و همکاری‌های مشترک میان شورای عالی استان‌ها و وزارت ورزش و جوانان با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی و گسترش امکانات ورزشی در مناطق مختلف کشور گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شورا‌های اسلامی سراسر کشور برای شناسایی نیاز‌های ورزشی مناطق، پیگیری مطالبات مردم و تسریع در توسعه امکانات و فضا‌های ورزشی، به‌ویژه در شهر‌ها و مناطق کمتر برخوردار، تأکید شد.

همچنین، گسترش ورزش‌های ساحلی در سراسر کشور، توسعه و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز این رشته‌ها، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای رونق فعالیت‌های ورزشی و فراهم‌سازی زمینه مشارکت بیشتر جوانان در رشته‌های متنوع ورزشی، از دیگر محور‌های این گفت‌و‌گو بود.

بخش دیگری از این دیدار به موضوع تیم‌داری ورزشی در خراسان رضوی اختصاص داشت. در این زمینه، وزیر ورزش و جوانان ضمن حمایت از این موضوع، بر آمادگی برای مساعدت و همکاری در راستای پیگیری و تحقق آن تأکید کرد.

در این نشست، توسعه ورزش همگانی، حمایت از استعداد‌های ورزشی بومی و تقویت همکاری میان مدیریت محلی و دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان زمینه‌هایی برای ارتقای نشاط اجتماعی، افزایش مشارکت جوانان و ایجاد فرصت‌های برابر برای بهره‌مندی مردم از امکانات ورزشی مورد توجه قرار گرفت.