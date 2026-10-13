باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - ولی خداکرمی دادستان شهرستان سلماس در جریان بازدید از هایپرمارکت ها، واحدهای عرضه لوازم و قطعات خودرو، نمایشگاه‌های خودرو و کافه‌های غیرمجاز بر ضرورت برخورد قاطع با نمایشگاه‌های خودروی متخلف و مراکز فاقد مجوز تاکید کرد.

ولی خداکرمی گفت: در راستای اجرای قانون و حفظ نظم اقتصادی، شناسایی و پلمب نمایشگاه‌های خودرویی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند و همچنین قلیان‌سراهایی که فاقد مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح هستند، در دستور کار قرار گرفته است.

دادستان سلماس با اشاره به این موضوع که این فعالیت‌ها علاوه بر نقض قوانین جاری، می‌تواند منجر به اخلال در نظم عمومی و اقتصاد محلی شود، تاکید کرد که دستگاه‌های اجرایی و قضایی با همکاری یکدیگر، روند رسیدگی به این موارد را تسریع خواهند کرد.

خداکرمی در پایان گفت: این اقدامات در راستای پیشگیری از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و ایجاد فضای شفاف در بازارهای محلی شهرستان انجام می‌شود.