سفارت آمریکا در ریاض از بازداشت شماری از شهروندان این کشور در عربستان به‌دلیل تصویربرداری و انتشار ویدئو‌های مربوط به حملات اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سفارت آمریکا در ریاض در بیانیه‌ای از بازداشت شهروندان آمریکایی در عربستان سعودی به دلیل تصویربرداری از آثار حملات اخیر یمن به این کشور خبر داد.

این سفارتخانه اعلام کرد که وزارت کشور عربستان هشدار داده است تصویربرداری، انتشار یا به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به موشک‌های پدافند هوایی و پهپاد‌ها می‌تواند افراد را در معرض پیگرد قانونی قرار دهد.

سفارت آمریکا تعداد بازداشت‌شدگان و اینکه آیا آنها آزاد شده‌اند یا خیر را مشخص نکرد. با این حال، شماری از اتباع خارجی مقیم ریاض به خبرگزاری فرانسه گفتند که آشنایان آنها پس از تصویربرداری از رویداد‌های اخیر و انتشار ویدئو‌ها در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند.

در این هشدار امنیتی تاکید شده است که مسافران و ساکنان عربستان در مدت حضور خود در این کشور ملزم به رعایت قوانین سعودی هستند. هیئت دیپلماتیک آمریکا همچنین از شهروندان خود خواست هنگام استفاده از فرودگاه‌های عربستان احتیاط بسیار زیادی به خرج دهند و نسبت به لغو پرواز‌ها و بسته‌شدن حریم هوایی هشدار داد.

این هشدار در حالی صادر شده است که حملات یمن فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را هدف قرار داده است. شدیدترین حمله روز شنبه به کشته‌شدن ۱۳ نفر، از جمله یک شهروند آمریکایی، منجر شد. هم‌زمان، سازمان کل هوانوردی عربستان روز دوشنبه تعلیق فعالیت‌های فرودگاه را تمدید کرد.

منبع: السومریه نیوز

برچسب ها: جنگ یمن ، حمله به عربستان ، شهروندان آمریکایی
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