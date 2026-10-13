جمعی از خادمان موکب‌های عراقی مستقر در شهر‌های سامرا، بلد و دجیل و حاتمیه در سفری سه‌روزه به مشهد مقدس، میهمان بارگاه منور امام رضا (ع) شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمعی از خادمان موکب‌های عراقی مستقر در شهر‌های سامرا، بلد و دجیل و حاتمیه در سفری سه‌روزه به مشهد مقدس، میهمان بارگاه منور امام رضا (ع) شدند.

این سفر به همت قرارگاه اربعین سامرا و بلد برگزار شده و طی آن، خادمان موکب‌هایی که در ایام اربعین حسینی به خدمت‌رسانی به زائران پرداختند، در قالب برنامه‌های متنوع زیارتی، فرهنگی و دیدار‌های پیش‌بینی‌شده، سه روز را در مشهد مقدس سپری می‌کنند.

این دیدار در امتداد پیوند‌های عمیق اعتقادی و فرهنگی میان ملت ایران و عراق و جلوه‌ای از همدلی میان خادمان اهل‌بیت (ع) شکل گرفته است؛ خادمانی که در ایام اربعین، میزبان زائران و دلدادگان حسینی در شهر‌های زیارتی عراق هستند و این بار فرصت یافته‌اند در جوار بارگاه امام هشتم (ع) حضور پیدا کنند.

قرارگاه اربعین سامرا و بلد با برگزاری این برنامه، درصدد تقویت ارتباط میان خادمان موکب‌های عراقی و گسترش پیوند‌های فرهنگی و معنوی میان خادمان اهل‌بیت (ع) است.

خادمان موکب‌های عراقی مهمان امام رضا (ع) شدند

برچسب ها: عراق ، حرم امام رضا (ع)
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