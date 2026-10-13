باشگاه خبرنگاران جوان - سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع پرشور مردم بابل با تحلیل مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی، از شکست راهبردی جبهه دشمن خبر داد و با بیان اینکه در جنگ‌های اخیر محاسبات دشمن در برابر اقتدار ایران فرو ریخت، گفت: فعالیت‌های دشمن را در رصد کامل خود داریم و پاسخ‌های پیش‌رو هم غافلگیرکننده خواهد بود.

او با تأکید بر اینکه دشمن با تصور دستیابی سریع به اهدافش وارد میدان شده بود، افزود: هدف گیری دشمن برای تضعیف توان بازدارندگی و بی ثبات‌سازی نظام، با سد مستحکم هوشیاری ملت و آمادگی نیرو‌های مسلح مواجه شد و به شکست انجامید.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ایران اسلامی امروز در نقطه اوج اقتدار قرار دارد و هرگونه خطای محاسباتی جدید از سوی دشمن، با پاسخی به مراتب سخت‌تر و فراتر از تصور آنها رو‌به‌رو خواهد شد.

سردار جوانی وحدت ملی را ضامن اصلی امنیت خواند و گفت: تأمین حقوق ملت، خط قرمز و مطالبه مشترک ارکان نظام و مردم است.

او با اشاره به سخنان اخیر وزیر امور خارجه آمریکا در یونان از وی خواست، تاریخ را مرور کند و سرنوشت آنانکه با ایران دشمنی کردند را به دقت مطالعه کند تا عبرت بگیرد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر آمادگی کامل یگان‌های مختلف نیرو‌های مسلح در پاسخ سریع، کوبنده و عبرت آموز به متجاوز، افزود: حتی یک لحظه از دشمن غفلت نمی‌کنیم و به پشتوانه مردم، با تمام قوا، دشمن را از هر گونه تجاوز پشیمان خواهیم کرد.

سردار جوانی با اشاره به اهمیت روز افزون استمرار حضور مردم در خیابان، گفت: با این حضور، بسیاری از فتنه‌ها خنثی شد و مردم مبعوث شده نیز به خوبی نشان دادند با بصیرت، ولایتمداری و وحدت، همواره پای کار نظام و کشور ایستاده‌اند.

او همچنین با اشاره به تسلط کامل ایران و سپاه پاسداران بر تنگه هرمز، افزود: عبور از تنگه هرمز فقط با اجازه و هماهنگی ایران امکانپذیر است و دشمن، این نکته را به خوبی در خاطر داشته باشد، زیرا در صورت اشتباه، مجازات‌ها هم سنگین‌تر خواهد بود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران