باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - بهرامی، رئیس رویداد ملی صنایع خلاق، در آیین افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی «مانووین» در اصفهان، با اشاره به اختصاص خطوط اعتباری برای حمایت از فعالان صنایع خلاق اظهار کرد: در راستای حمایت از شرکت‌های خلاق نوپا و توسعه محصولات نوآورانه، یک خط اعتباری ۱۰۰ میلیارد تومانی در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده است تا تسهیلات کم‌بهره در اختیار فعالان این حوزه قرار گیرد.

وی افزود: همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی نیز خط اعتباری ۱۰۰ میلیارد تومانی دیگری را برای حمایت از صنایع خلاق اختصاص داده که بنا بر اعلام مسئولان این صندوق، امکان افزایش آن نیز وجود دارد. در کنار این حمایت‌ها، رایزنی‌هایی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است تا از ظرفیت منابع صندوق کارآفرینی امید برای توسعه کسب‌وکار‌های خلاق استفاده شود.

حضور شرکت‌های خلاق سراسر کشور در ۸ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق با تشریح ابعاد برگزاری نمایشگاه بین‌المللی مانووین بیان کرد: در این رویداد، شرکت‌های خلاق از تمامی استان‌های کشور و در هفت حوزه تخصصی صنایع خلاق حضور یافته‌اند و دستاورد‌ها و محصولات خود را در فضایی به وسعت هشت هزار مترمربع به نمایش گذاشته‌اند.

بهرامی ادامه داد: علاوه بر فضای نمایشگاهی، حدود هزار مترمربع فضای اختصاصی برای برگزاری برنامه‌ها و رویداد‌های تخصصی پیش‌بینی شده و بیش از ۱۰ رویداد تخصصی نیز با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های علمی و مجموعه‌های فعال در زیست‌بوم نوآوری و خلاقیت برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه رویداد مانووین بر سه محور اصلی استوار است، تصریح کرد: بخش نمایشگاهی با هدف معرفی محصولات و دستاورد‌های شرکت‌های خلاق، بخش جشنواره با رویکرد شناسایی و معرفی برند‌های برتر و بخش فراخوان‌های حمایتی با هدف پشتیبانی از شرکت‌های نوپا و توسعه محصولات خلاق طراحی شده است.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق تأکید کرد: تلاش کرده‌ایم در طراحی این رویداد، تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش صنایع خلاق دیده شود؛ زیرا هدف صرفاً نمایش محصولات یا حمایت مقطعی از یک ایده نیست، بلکه ایجاد سازوکاری پایدار برای تبدیل ایده به محصول، محصول به بازار، بازار به درآمد و درآمد به رشد کسب‌وکار و توسعه صادرات است.

سهم ۵۰ درصدی زنان از شرکت‌های حاضر در مانووین

بهرامی با اشاره به نقش برجسته زنان و جوانان در اقتصاد خلاق کشور اظهار کرد: نزدیک به ۵۰ درصد شرکت‌های حاضر در بخش نمایشگاهی مانووین متعلق به جامعه زنان است و بیش از ۷۰ درصد مشارکت‌کنندگان نیز در گروه سنی جوان قرار دارند؛ آماری که نشان‌دهنده ظرفیت چشمگیر صنایع خلاق در ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اشتغال برای زنان و نسل جوان کشور است.

وی افزود: صنایع خلاق از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند دو ظرفیت ارزشمند کشور، یعنی زنان و جوانان را به شکلی مؤثر در فرآیند تولید ثروت و توسعه اقتصادی مشارکت دهد و با فراهم‌سازی بستر‌های حمایتی، زمینه شکوفایی استعداد‌های آنان را مهیا کند.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق با تأکید بر گستردگی جغرافیایی مشارکت‌کنندگان خاطرنشان کرد: حضور شرکت‌های خلاق از سراسر کشور نشان می‌دهد که استعداد، خلاقیت و نوآوری دیگر به چند کلان‌شهر یا حوزه تخصصی محدود نیست و در جای‌جای ایران ظرفیت‌های ارزشمندی برای شکل‌گیری کسب‌وکار‌های نوآورانه وجود دارد.

اقتصاد خلاق در دستور کار سیاست‌گذاری ملی قرار گرفت

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاورد‌های سیاستی و ملی این رویداد گفت: با تدابیر و حمایت‌های دکتر افشین و تلاش‌های صورت‌گرفته طی حدود ۹ ماه گذشته، موضوع توسعه اقتصاد خلاق در سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری ملی که در تهران و به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، به‌عنوان یکی از مأموریت‌های ویژه در مسیر تحقق اقتصاد ملی و اقتصاد دانش‌بنیان مورد توجه و اولویت قرار گرفت.

وی این اتفاق را نقطه عطفی در مسیر توسعه صنایع خلاق دانست و افزود: پس از نزدیک به ۱۴ سال، فرصتی فراهم شد تا رئیس‌جمهور به‌صورت مستقیم پای صحبت فعالان صنایع خلاق بنشیند و با ظرفیت‌ها، دغدغه‌ها و ضرورت‌های توسعه این بخش آشنا شود. این حضور و توجه، نشان‌دهنده شکل‌گیری باوری جدی نسبت به جایگاه اقتصاد خلاق در آینده اقتصادی کشور است.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق تصریح کرد: آنچه در ماه‌های گذشته دنبال شده، تنها برگزاری یک نمایشگاه نبوده، بلکه جریان‌سازی ملی برای به رسمیت شناختن ظرفیت‌های صنایع خلاق و قرار گرفتن این حوزه در متن برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده است.

اصفهان؛ میزبان شایسته رویداد ملی صنایع خلاق

بهرامی با قدردانی از همکاری مجموعه مدیریتی استان اصفهان در برگزاری این رویداد اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نقاط قوت مانووین، همراهی صمیمانه و مؤثر مدیریت ارشد استان اصفهان، معاونان استاندار، دستگاه‌های اجرایی و فعالان زیست‌بوم نوآوری و خلاقیت استان بوده است که طی حدود ۹ ماه برنامه‌ریزی و آماده‌سازی، همگام و همدل در کنار برگزارکنندگان حضور داشتند.

وی افزود: امروز به‌عنوان متولی این رویداد با افتخار اعلام می‌کنم که نه‌تنها از انتخاب اصفهان به‌عنوان میزبان مانووین رضایت داریم، بلکه این میزبانی را مایه مباهات می‌دانیم؛ چراکه اصفهان با پیشینه درخشان تاریخی، فرهنگی و تمدنی خود، ظرفیت ممتازی برای پیوند میراث فرهنگی، هنر، خلاقیت و اقتصاد دارد.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌دستگاهی بیان کرد: مانووین حاصل تلاش یک مجموعه یا دستگاه به‌تنهایی نیست، بلکه تجلی یک باور مشترک و اراده جمعی است که نشان می‌دهد توسعه صنایع خلاق تنها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که ظرفیت‌های گوناگون کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند و هر دستگاه متناسب با مأموریت و توانمندی خود در تحقق یک هدف ملی نقش‌آفرینی کند.

تبدیل سرمایه فرهنگی ایران به ثروت و اشتغال پایدار

بهرامی با تبیین اهداف کلان این رویداد گفت: تبدیل سرمایه عظیم فرهنگی و خلاقیت ایرانی به فرصت‌های اقتصادی، کسب‌وکار‌های پایدار، اشتغال مولد و رونق اقتصاد خلاق، مهم‌ترین هدفی است که در مانووین دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: ایران از گنجینه‌ای غنی از فرهنگ، هنر، میراث تاریخی و استعداد‌های خلاق برخوردار است، اما بهره‌گیری اقتصادی از این ظرفیت‌ها نیازمند شکل‌گیری زنجیره‌ای منسجم از تولید، سرمایه‌گذاری، بازاریابی و تجاری‌سازی است.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق تأکید کرد: ارزش واقعی مانووین را نباید صرفاً در تعداد شرکت‌های حاضر، شمار بازدیدکنندگان یا میزان جوایز و حمایت‌های مالی جست‌و‌جو کرد؛ بلکه مهم‌ترین دستاورد این رویداد، ایجاد فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌ها، شکل‌گیری ارتباطات مؤثر، توسعه همکاری‌های جدید و تبدیل توانمندی‌های پراکنده به یک قدرت اقتصادی منسجم است.

موفقیت واقعی مانووین از فردای اختتامیه آغاز می‌شود

بهرامی با تأکید بر ضرورت استمرار حمایت‌ها پس از پایان نمایشگاه اظهار کرد: موفقیت مانووین در روز افتتاحیه یا اختتامیه تعیین نمی‌شود، بلکه موفقیت واقعی آن از فردای پایان رویداد آغاز خواهد شد؛ زمانی که باید نتایج این گردهمایی در قالب همکاری‌های عملیاتی، توسعه بازار، سرمایه‌گذاری و رشد کسب‌وکار‌های خلاق نمایان شود.

وی افزود: برای دستیابی به این هدف، تدوین برنامه‌ای منسجم و ملی ضروری است تا تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های حمایتی و فعالان اقتصادی بتوانند در مسیری مشترک برای توسعه اقتصاد خلاق کشور حرکت کنند.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق همچنین با قدردانی از تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر خسروپناه در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: امیدواریم با راهبری و همراهی شورای عالی انقلاب فرهنگی، زمینه بازنگری و به‌روزرسانی سند صنایع خلاق کشور با رویکردی بازارمحور فراهم شود تا سیاست‌گذاری این حوزه بیش از گذشته با نیاز‌های واقعی کسب‌وکار‌ها و الزامات توسعه اقتصادی هماهنگ باشد.

آینده اقتصاد خلاق با اعتماد به استعداد‌های ایرانی ساخته می‌شود

بهرامی در پایان با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی ملی برای توسعه صنایع خلاق گفت: آینده اقتصاد خلاق کشور از امروز و با اعتماد به استعداد‌های ایرانی، پیوند دانش و بازار، سرمایه‌گذاری بر خلاقیت و نوآوری و همکاری مشترک برای خلق ارزش اقتصادی ساخته می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق مانووین در شهر تاریخی و تمدن‌ساز اصفهان، گامی مؤثر در مسیر اعتلای اقتصاد خلاق، تقویت کسب‌وکار‌های نوآورانه و گسترش حضور محصولات خلاق ایرانی در بازار‌های داخلی و بین‌المللی باشد.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق در پایان از همراهی مدیریت ارشد استان اصفهان، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های علمی و فرهنگی، مجموعه‌های حمایتی و تمامی فعالان و تلاشگران عرصه صنایع خلاق کشور قدردانی کرد.