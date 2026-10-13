ارتش اسرائیل مدعی شد پنج عضو حماس و جهاد اسلامی فلسطین را ترور کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش اسرائیل اعلام کرد که در دو حمله جداگانه در جنوب نوار غزه، پنج عضو جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین را که به ادعای این ارتش در حال برنامه‌ریزی حملات علیه نیرو‌های اسرائیلی بودند، ترور کرده است.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حمله روز یکشنبه به منطقه خان‌یونس، سه عضو شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین را هدف قرار داده است. به ادعای ارتش اسرائیل، این افراد هنگام برگزاری جلسه‌ای برای برنامه‌ریزی حملات علیه نیرو‌های اسرائیلی هدف حمله قرار گرفتند.

بر اساس این بیانیه، محمد ابوحجاج، مسئول بخش مهندسی، یوسف ابورزق، معاون فرمانده گروهان، و عبدالحمید جادالله، از اعضای یگان موشکی سرایا القدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی، در این حمله ترور شدند.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در حمله‌ای دیگر در روز دوشنبه در جنوب نوار غزه، صلاح‌الدین ایاد عبدالحمید و عزالدین ایاد دیاب برهوم ترور شدند. به گفته این ارتش، این دو نفر از اعضای یگان نخبه تیپ رفح، وابسته به گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، بودند.

در ادامه بیانیه ارتش اسرائیل ادعا شده است که این پنج نفر اخیراً در حملاتی علیه نیرو‌های نظامی و غیرنظامیان اسرائیلی نقش داشته و برای بازسازی توان نظامی حماس و جهاد اسلامی فعالیت می‌کردند. ارتش اسرائیل این اقدامات را نقض توافق آتش‌بس دانسته و ادعا کرده است که این افراد در حملات هوایی با هدف رفع تهدید‌های امنیتی کشته شدند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، حماس
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