باشگاه خبرنگاران جوان - ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس در واکنش به پیشنهاد ستاد سلامت مبنی بر کاهش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی برای سال ۱۴۰۶، اظهار داشت: این تصمیم ابعاد زیان‌بار گسترده‌ای دارد؛ از جمله کاهش دسترسی مردم در مناطق محروم به خدمات درمانی و تضعیف نظام سلامت در مواجهه با نیاز‌های جمعیت سالمند.

وی افزود: با توجه به اینکه کشور ما به سرعت به سمت پیک بحران سالمندی حرکت می‌کند، کاهش ظرفیت این رشته‌ها در حالی که نیاز درمانی جمعیت در حال افزایش است، پذیرفتنی نیست.

وی همچنین افزود: کاهش ظرفیت رشته‌های پر‌اقبال، مستقیماً منجر به تشدید مهاجرت تحصیلی می‌شود. این مسئله نه تنها به معنای از دست دادن سرمایه نیروی انسانی متخصص است، بلکه باعث خروج میلیارد‌ها دلار ارز از کشور می‌گردد؛ چرا که هزینه تحصیل و زندگی هزاران نفر از فرزندان ما در کشور‌های دیگر، فشار ارزی شدیدی بر اقتصاد ملی وارد می‌کند.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار‌های موجود خاطرنشان کرد: نتیجه سال‌ها سیاست کاهش و تثبیت ظرفیت این است که امروز بیش از ۴۵ هزار دانشجوی ایرانی در کشور‌هایی نظیر ترکیه، روسیه و آذربایجان در حال تحصیل پزشکی و دندان‌پزشکی هستند. این حجم از خروج دانشجو، گواهی بر شکست سیاست‌های فعلی در مدیریت ظرفیت‌هاست.

وی در پایان تصریح کرد: راهکار عملی این معضل، توسعه بخش غیردولتی آموزش علوم پزشکی است تا متقاضیان بدون تحمیل بار مالی جدید به دولت، در داخل کشور تحصیل کنند. با این رویکرد، هم جلوی خروج سرمایه ارزی و مهاجرت نخبگان گرفته می‌شود و هم نیاز‌های درمانی کشور در هر دو حوزه پزشکی و دندان‌پزشکی که در حال حاضر با کمبود مواجه است، به‌طور پایدار تأمین می‌گردد.