باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی کشوری سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تاریخ برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: ستاد انتخابات و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاریخ پیشنهادی اولیه را مهرماه تعیین کرده بودند که با توجه به بروز حوادث دیگر، این تاریخ میسر نشد. در ادامه، شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که انتخابات دو ماه پس از پایان جنگ برگزار خواهد شد.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس اظهار کرد: در جریان پیگیری‌های بعدی، در نهایت مقرر شد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در نیمه اول آبان‌، در یکی از روزهای هشتم یا پانزدهم آبان برگزار شود.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس در تشریح فرآیند برگزاری انتخابات بیان کرد: ممکن است در برخی مناطق کشور امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد؛ از این رو احتمال دارد انتخابات به‌صورت سراسری برگزار نشود، اما در عین حال سازوکار اجرایی و نظارتی متفاوتی برای آن در نظر گرفته خواهد شد.

کشوری تاکید کرد: مقرر شد وزارت کشور و نهادهای مرتبط، مناطقی را که امکان برگزاری انتخابات در آنها وجود ندارد، مشخص کنند و در سایر مناطق، انتخابات برگزار شود.