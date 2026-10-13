معاون توانبخشی اداره‌کل بهزیستی لرستان با اعلام شناسایی و ثبت ۸ هزار و ۹۳۹ فرد نابینا و کم‌بینا در استان، از ارائه خدمات حمایتی، توانبخشی، کمک‌هزینه‌های معیشتی و تحصیلی و تسهیلات اشتغال به این گروه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - نگار فتحی، معاون توانبخشی بهزیستی لرستان، با اشاره به آمار افراد نابینا و کم‌بینای استان اظهار کرد: در مجموع ۸ هزار و ۹۳۹ نفر از افراد دارای آسیب بینایی در لرستان شناسایی شده‌اند که از این تعداد، ۵ هزار و ۸۲۴ نفر مرد و ۳ هزار و ۱۱۵ نفر زن هستند.

وی افزود: نوع و شدت معلولیت این افراد بر اساس ارزیابی‌های تخصصی و کمیسیون‌های مربوط تعیین می‌شود و خدمات متناسب با شرایط، نیازها و میزان محدودیت هر فرد در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

فتحی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه توانبخشی تصریح کرد: نگاه به افراد دارای معلولیت نباید صرفاً حمایتی باشد، بلکه باید توانمندسازی، استقلال فردی، مشارکت اجتماعی و احقاق حقوق شهروندی آنان در اولویت قرار گیرد.

به گفته وی، تحقق این هدف تنها بر عهده بهزیستی نیست و همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی، مراکز آموزشی و مجموعه‌های مسئول در حوزه اشتغال برای فراهم کردن فرصت‌های برابر ضروری است.

از عصای سفید تا تجهیزات الکترونیکی؛ اعتبار ۲ میلیارد تومانی برای توانمندسازی

معاون توانبخشی بهزیستی لرستان با اشاره به اهمیت تجهیزات کمک‌توانبخشی در کاهش محدودیت‌های افراد نابینا و کم‌بینا گفت: این تجهیزات باید بر اساس نوع آسیب بینایی، میزان نیاز و شرایط فردی متقاضیان تأمین شود.

وی افزود: در همین راستا، ۲ میلیارد تومان اعتبار برای تهیه تجهیزات ویژه افراد دارای آسیب بینایی در نظر گرفته شده است تا وسایل مورد نیاز آنان بر اساس نیازسنجی و شرایط هر فرد تهیه و توزیع شود.

فتحی، عصای سفید، ساعت گویا و بریل، ماشین تایپ بریل، کاغذ بریل، تبلت، ذره‌بین، درشت‌نمای دیجیتال، ضبط‌کننده صدا، نمایشگر بریل و عینک را از جمله تجهیزات و وسایل مورد استفاده این گروه برشمرد.

وی تأکید کرد: دسترسی به ابزارهای مناسب می‌تواند در افزایش استقلال فردی، تسهیل رفت‌وآمد، استفاده از امکانات آموزشی و بهره‌مندی از خدمات عمومی و ارتباطی نقش مؤثری داشته باشد.

پیاده‌روهای ناهموار؛ مانعی جدی برای تردد مستقل روشندلان

فتحی اظهار کرد: مناسب نبودن کامل محیط شهری و فضاهای عمومی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های افراد نابینا و کم‌بینا برای تردد ایمن و مستقل است و وجود موانع در مسیرهای حرکتی، رفت‌وآمد روزمره این افراد را با دشواری مواجه می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت دبیرخانه مناسب‌سازی در بهزیستی لرستان گفت: این سازمان با حضور دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، موضوع مناسب‌سازی ساختمان‌ها، معابر و فضاهای عمومی را پیگیری می‌کند و جلسات مربوط به این حوزه به‌صورت ماهانه برگزار می‌شود.

معاون توانبخشی بهزیستی لرستان همچنین از پیگیری جدی موضوع مناسب‌سازی از سوی استاندار خبر داد و افزود: رفع موانع شهری نیازمند همکاری مستمر و مسئولانه همه دستگاه‌های متولی است.

فتحی در ادامه از شهرداری بروجرد به دلیل همکاری در حوزه مناسب‌سازی و پیگیری مشکلات تردد افراد دارای معلولیت قدردانی کرد و گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز تا تحقق شرایط مطلوب و مناسب‌سازی کامل فضاهای شهری فاصله وجود دارد.

اشتغال؛ مطالبه‌ای فراتر از حمایت‌های معیشتی

فرصت‌های شغلی و دستیابی به استقلال اقتصادی، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این برنامه بود؛ موضوعی که برای بسیاری از افراد نابینا و کم‌بینا، نقشی تعیین‌کننده در کیفیت زندگی و حضور مستقل در جامعه دارد.

فتحی با اشاره به ظرفیت آزمون‌های استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت اظهار کرد: آزمون استخدامی اختصاصی این گروه در سطح کشور برگزار می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند سهمیه قانونی سه‌درصدی استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت کنند.

وی افزود: بهزیستی همچنین از طریق پرداخت تسهیلات خوداشتغالی، تسهیل راه‌اندازی مشاغل خانگی و معرفی متقاضیان به مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای، برای افزایش فرصت‌های اشتغال این افراد اقدام می‌کند.

به گفته معاون توانبخشی بهزیستی لرستان، آموزش مهارت‌های متناسب با توانایی‌ها و استعدادهای افراد دارای آسیب بینایی می‌تواند زمینه ورود آنان به بازار کار و دستیابی به اشتغال پایدار را فراهم کند

فتحی با اشاره به توانمندی‌های افراد نابینا و کم‌بینا در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و قرآنی خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ نفر از افراد نابینا و کم‌بینا در سطح استان دارای مقام‌های کشوری در زمینه‌هایی همچون حفظ قرآن و مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی هستند.

وی تأکید کرد: حمایت از این استعدادها باید به‌گونه‌ای باشد که افراد بتوانند توانایی‌های خود را به فرصت‌های واقعی برای فعالیت اجتماعی و استقلال اقتصادی تبدیل کنند.

 

برچسب ها: نابینایان ، لرستان
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