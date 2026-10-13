باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، با انتقاد از مدیریت گسسته سرزمین و وجود خلاهای قانونی، بر ضرورت ایجاد چارچوبی جامع برای مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه قوانین فعلی عمدتا بر توزیع و مصرف آب متمرکز هستند، افزود: مدیریت چرخه آب به چارچوبی جامع‌تر نیاز دارد.

افلاطونی به تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۰ برای حل این چالش اشاره کرد و افزود: پیش‌نویس لایحه آبخیزداری با هم‌اندیشی بیش از ۳۰۰ استاد دانشگاه تهیه و به دولت ارائه شد، اما این لایحه در فرایند بررسی‌های دولتی به نتیجه نرسید.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیگیری لایحه دولت به دلیل تمرکز بر طرح‌های مجلس متوقف شده بود، خواستار از سرگیری رسیدگی مجلس به این طرح شد و تاکید کرد که نظرات کارشناسی متخصصان می‌تواند در غنی‌سازی این طرح مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به اهداف برنامه هفتم پیشرفت بیان کرد: اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در سطح ۲۰ میلیون هکتار طی پنج سال هدف‌گذاری شده که تحقق آن نیازمند ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات فعلی افزود: اعتبار مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان برای سال ۱۴۰۵، معادل ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی نیز ۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

افلاطونی با بیان اینکه میزان تخصیص اعتبارات مصوب در سال ۱۴۰۴ تنها حدود ۱۶ درصد بوده، تاکید کرد که تکیه صرف به بودجه‌های دولتی برای حفاظت از منابع طبیعی کافی نیست و سازمان به دنبال روش‌های نوین تامین مالی، استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و تقویت مشارکت مردمی است.

رئیس سازمان منابع طبیعی بر مشارکت شرکای واقعی در اجرای طرح‌ها تاکید کرد و گفت: ظرفیت‌های قانونی برای مشارکت تشکل‌های روستایی، عشایری، تعاونی‌های تخصصی و کسب‌وکارهای محلی باید بیش از گذشته به کار گرفته شود تا مردم صرفا بهره‌بردار نباشند، بلکه در طراحی، اجرا و پایش طرح‌ها مشارکت کنند.

وی توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی، تولید بذر بومی، مدیریت علمی مراتع و فرآوری محصولات محلی را راهکاری برای پیوند حفاظت از منابع طبیعی با اشتغال پایدار دانست.

افلاطونی با اشاره به وجود ۱۴ میلیون هکتار کانون بحرانی فرسایش بادی در کشور، از هدف‌گذاری برای مقابله با بیابان‌زایی در سطح یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار مطابق با برنامه هفتم خبر داد.

رئیس سازمان جنگل‌ها گفت: شاخص موفقیت در پروژه‌های آبخیزداری نباید فقط وسعت عملیات اجرایی باشد؛ بلکه سلامت خاک، پایداری اکوسیستم‌ها و بهبود وضعیت معیشتی جوامع محلی، معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد ما خواهند بود.