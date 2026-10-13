یک وب‌سایت صهیونیستی مدعی شد صنعا با استفاده از ابزار هوش مصنوعی «کلود کد»، برنامه‌های هدایت و کنترل موشک‌ها را توسعه داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت صهیونیستی «i۲۴NEWS» مدعی شد که یمن برای «ساخت کلاهک‌های جنگی» از هوش مصنوعی کمک گرفته و نرم‌افزار‌های مربوط به آموزش، ناوبری و کنترل موشک‌ها و پهپاد‌ها را توسعه داده است.

این وب‌سایت مدعی شد که یمن به‌جای مهندسان نرم‌افزار انسانی، از ابزار هوش مصنوعی «کلود کد» برای توسعه برنامه‌های خود استفاده کرده است. به ادعای این رسانه، این ابزار نرم‌افزاری برای تخمین موقعیت، تنظیم سامانه‌های کنترل و افزایش دقت کلاهک‌های جنگی ارائه کرده و پس از خطا در اصابت به اهداف، خود را برای بهبود دقت تطبیق داده است.

این رسانه همچنین ادعا کرد که احتمال دارد یمن از این فناوری برای هدف قرار دادن مراکزی در عربستان سعودی استفاده کرده باشد.

این ادعا‌ها پس از آن مطرح شد که شرکت «آنتروپیک» روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد یمن در دوره اخیر از ابزار هوش مصنوعی این شرکت، موسوم به «کلود کد»، استفاده کرده و سه «برنامه تسلیحاتی» مبتنی بر رایانش ابری را به کار گرفته است.

بر اساس توضیحات منتسب به این شرکت، سه برنامه یادشده عبارت‌اند از موشک هدایت‌شونده: استفاده از رایانه پرواز، یک تلفن معمولی و هدایت حرارتی در مرحله نهایی. موشک بالستیک چندمرحله‌ای: با برد اعلام‌شده بیش از هزار و ۵۰۰ مایل و موشک چندمدلی R۲۰۰۰: شامل نسخه‌ای مافوق صوت از یک وسیله مانور پذیر.

در بیانیه منتسب به آنتروپیک آمده است که این ابزار توانایی کار با طیف گسترده‌ای از برنامه‌های آموزشی تعاملی و متنی را در تقریبا تمامی حوزه‌های فعالیت انسانی دارد.

به ادعای i۲۴NEWS، پس از آنکه شرکت آنتروپیک متوجه شد ابزار هوش مصنوعی آن برای این اهداف به کار گرفته می‌شود، نیرو‌های مسلح یمن توانستند از آموخته‌های خود با استفاده از «کلود» بهره بگیرند و تغییراتی در برنامه‌ها اعمال کنند.

آنتروپیک نیز در این زمینه اعلام کرد: «اقدامات حفاظتی ما مانع بسیاری از درخواست‌های آنها شد، اما نه همه درخواست‌ها. آنها برای دور زدن تدابیر حفاظتی ما از روش‌های مختلفی استفاده کردند و کار خود را میان بخش‌های مختلف تقسیم کردند.»

این تحولات در شرایطی مطرح می‌شود که، حملات هوایی و موشکی عربستان علیه یمن و اهداف غیرنظامی و منازل ادامه دارد. سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، پیش‌تر از ثبت مجموع ۲۱۷۷ مورد حمله و بمباران خبر داده بود.

بر این اساس، نیروهای مسلح یمن به پاسخ مشروع خود به تجاوز ادامه و همزمان به خطوط هوایی، کارشناسان، کارمندان و مسافران در مورد انجام پروازها به سمت فرودگاه‌های سعودی هشدار می‌دهند و تاکید می‌کنند که این فرودگاه‌ها «به جز فرودگاه‌ها و حریم هوایی مناطق مقدس در مکه و مدینه» ناامن هستند.

منبع: المیادین

برچسب ها: موشک یمن ، هوش مصنوعی ، جنگ یمن
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