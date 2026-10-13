یک قاچاقچی حرفه‌ای سابقه دار که در پوشش خانواده قصد انتقال مواد مخدر به مازندران را داشت در شهرستان آمل دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جعفری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مازندران گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در اقدامی اطلاعاتی به سرنخ‌هایی از قاچاقچی سابقه دار به دست آوردند که بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: مأموران با رصد اطلاعاتی دریافتند متهم قصد داشت که در پوشش خانواده و جاساز حرفه‌ای در خودرو ماده مخدر را منتقل کند که با هوشیاری پلیس خودرو متوقف گردید.

سرهنگ جعفری در پایان گفت: مأموران در بازرسی از خودروی متهم، موفق شدند مقدار ۱۰ کیلوگرم ماده مخدر از نوع حشیش را کشف کنند.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: مواد مخدر ، مبارزه با مواد مخدر
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