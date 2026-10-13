باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جعفری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مازندران گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در اقدامی اطلاعاتی به سرنخهایی از قاچاقچی سابقه دار به دست آوردند که بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.
او افزود: مأموران با رصد اطلاعاتی دریافتند متهم قصد داشت که در پوشش خانواده و جاساز حرفهای در خودرو ماده مخدر را منتقل کند که با هوشیاری پلیس خودرو متوقف گردید.
سرهنگ جعفری در پایان گفت: مأموران در بازرسی از خودروی متهم، موفق شدند مقدار ۱۰ کیلوگرم ماده مخدر از نوع حشیش را کشف کنند.
منبع:پلیس مازندران