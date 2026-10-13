رئیس پلیس راه گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی موتورسواران، گفت: رعایت مقررات و توجه به اصول ایمنی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد صالحی با اشاره به آسیب‌پذیری موتورسواران در تصادفات، اظهار داشت: استفاده از کلاه ایمنی استاندارد، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از حرکات نمایشی و سبقت‌های خطرناک، از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش خطرات رانندگی با موتورسیکلت است.

وی با بیان اینکه استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و حرکت در خلاف جهت مسیر، احتمال وقوع تصادفات را افزایش می‌دهد، افزود: موتورسواران باید ضمن رعایت حق تقدم و حفظ فاصله ایمن با سایر وسایل نقلیه، از حمل بار نامتعارف و تردد‌های پرخطر خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان در پایان از موتورسواران خواست با رعایت قوانین و توجه به حقوق سایر کاربران ترافیک، در حفظ جان خود و دیگران کوشا باشند و بدانند که هیچ عجله‌ای ارزش به خطر انداختن جان انسان را ندارد.

منبع: اطلاع رسانی پلیس 

برچسب ها: پلیس ، موتور سواران
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