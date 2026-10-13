مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: قاچاقچی دام زنده پس از شناسایی و توقیف کامیون حمل دام، به شعبه ویژه رسیدگی معرفی و در نهایت ۱۹ میلیارد تومان جریمه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قهرمان شاهی اظهار کرد: ماموران نیروی انتظامی بروجرد این محموله را به ظن قاچاق کشف و پرونده تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: این پرونده شامل قاچاق دام زنده به ارزش هشت میلیارد تومان بود که در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز دانست و مالک دام ها را به پرداخت هشت میلیارد تومان جزای نقدی معادل ارزش دام های قاچاق محکوم کرد.

به گفته شاهی شعبه همچنین سه میلیارد تومان معادل ارزش کارشناسی خودرو را به جریمه اضافه و متخلف را به پرداخت هشت میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم نمود و از آنجا که دام های حمل شده در حال حاضر موجود نبود معادل ارزش دام ها به جریمه اضافه و متخلف در مجموع به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان محکوم کرد.

کشف هشت تن روغن تاریخ‌ مصرف‌گذشته در بروجرد

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان همچنین از کشف و ضبط هشت تن روغن خوراکی تاریخ‌مصرف‌گذشته و غیرقابل مصرف در یک واحد اغذیه‌فروشی شهرستان بروجرد و پلمب این واحد صنفی خبر داد.

شاهی اظهار کرد: در جریان گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد با حضور بازرسان دستگاه‌های نظارتی از جمله نظارت بر اماکن عمومی و شبکه بهداشت و درمان، هشت تن روغن خوراکی تاریخ مصرف‌گذشته و غیرقابل مصرف از یک واحد اغذیه‌فروشی کشف و ضبط شد.

وی افزود: در پی این تخلف پرونده مربوطه تشکیل، برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع و واحد صنفی مذکور نیز با دستور قضایی پلمب شد.

منبع: تعزیرات لرستان

برچسب ها: قاچاق ، دام ، لرستان
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