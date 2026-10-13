رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در زمینه تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی اقدامات لازم انجام نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم - مهدی پیر صالحی رئیس سازمان غذا و دارو در افتتاحیه نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی گفت: در شرایط سخت جنگی، در نمایشگاه تجهیزات پزشکی بیش از ۱۷ محصول جدید رونمایی خواهد شد.

به گفته وی، با اعمال تحریم‌های سخت دشمن و محاصره دریایی و هوایی تجهیرات پزشکی مورد نیاز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تامین شده است. 

پیرصالحی تصریح کرد: مطالبات صنعت تجهیزات پزشکی زیاد است و کمبود نقدینگی تولید تجهیزات پزشکی را دچار مشکلاتی خواهد کرد.  در زمینه تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی اقدامات لازم انجام نشده است. چند سال است که از ظرفیت کارخانه‌های خالی برای تولید محصولات دانش بنیان استفاده می‌شود. 

در ادامه مراسم، مریم قاسمی، دبیر انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و ملزومات مصرفی گفت: اگر تولیدکنندگان به عقب برگردند باز هم همین مسیر را که راه رشد و توسعه تجهیزات پزشکی مورد نیاز داخل است را با سرعت بیشتری به پیش خواهند برد.

به گفته وی، ایجاد نوآوری در صنعت و به خصوص تجهیزات پزشکی مسئله مهمی است؛ همچنین پنل‌های تخصصی، دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها در حاشیه برگزاری نمایشگاه ایران مد برگزار خواهد شد.کارخانه‌های تولیدی آسیب دیده در عرض مدت دو ماه به چرخه تولید برگشتند. 

وی بیان کرد: در حال حاضر شرکت‌های تجهیزات پزشکی در حدود ۷۰ همت طلب دارند. اکنون پرداخت مطالبات در حدود ۳۰۰ روز به تعویق افتاده است.

وی ادامه داد: نمایشگاه ایران مد محلی برای عرضه محصولات و تولیدات داخلی کشور است. در نمایشگاه ایران مد ۳۴۰ برند خارجی حضور خواهند داشت.

برچسب ها: تجهیزات پزشکی ، ارز دارو
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