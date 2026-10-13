باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه فلکیان، بانوی یزدی و مشهور به «ننه عصمت»، سال‌ها با دستان مهربان خود برای رزمندگان دوران دفاع مقدس و پس از آن برای مرزبانان وطن دستکش می‌بافت.



او پس از شنیدن خبر سرمای طاقت‌فرسای مناطق جنگی و در پی لبیک به فرمان امام خمینی (ره)، بافتن دستکش برای رزمندگان را آغاز کرد و حتی پس از پایان جنگ نیز با وجود کهولت سن و بیماری، این کار را ادامه داد.



دستکش‌های ننه عصمت در سال‌های اخیر به نمادی از ایثار، مقاومت و مشارکت مردمی تبدیل شد؛ یادگاری ماندگار از بانویی که سال‌ها با عشق و فداکاری، گرمای محبت خود را به مدافعان وطن هدیه کرد.