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«ننه عصمت»؛ بانوی دستکش‌باف رزمندگان به رحمت خدا رفت + فیلم

فاطمه فلکیان، معروف به «ننه عصمت» که سال‌ها برای رزمندگان دفاع مقدس و مرزبانان کشور دستکش می‌بافت، درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه فلکیان، بانوی یزدی و مشهور به «ننه عصمت»، سال‌ها با دستان مهربان خود برای رزمندگان دوران دفاع مقدس و پس از آن برای مرزبانان وطن دستکش می‌بافت.

او پس از شنیدن خبر سرمای طاقت‌فرسای مناطق جنگی و در پی لبیک به فرمان امام خمینی (ره)، بافتن دستکش برای رزمندگان را آغاز کرد و حتی پس از پایان جنگ نیز با وجود کهولت سن و بیماری، این کار را ادامه داد.

دستکش‌های ننه عصمت در سال‌های اخیر به نمادی از ایثار، مقاومت و مشارکت مردمی تبدیل شد؛ یادگاری ماندگار از بانویی که سال‌ها با عشق و فداکاری، گرمای محبت خود را به مدافعان وطن هدیه کرد.

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