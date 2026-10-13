سخنگوی فراجا در یادداشتی، شهادت دکتر افتخاری را ضایعه‌ای برای مردم و تلاشگران امنیت اجتماعی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در پی شهادت نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در حمله تروریستی محور چشمه‌زیارت زاهدان، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، در یادداشتی به نقش و جایگاه این بانوی خدمتگزار در ارتقای امنیت اجتماعی و حمایت از مردم پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

"شهادت خانم دکتر افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، در حمله تروریستی محور چشمه‌زیارت زاهدان، داغی سنگین بر دل خانواده بزرگ فراجا و مردم شریف این استان نشاند؛ بانویی فرهیخته، تحصیل‌کرده و مردم‌دار که عمر خویش را در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی، تحکیم پیوند‌های انسانی و گسترش امنیت و آرامش جامعه صرف کرد.

دکتر افتخاری از آن انسان‌هایی بود که امنیت را تنها در نبود تهدید و برقراری نظم خلاصه نمی‌کرد؛ او باور داشت امنیت پایدار، در دل‌های آرام، خانواده‌های حمایت‌شده، اعتماد مردم به پلیس و پیوند ناگسستنی اقوام و طوایف ریشه می‌دواند. به همین باور، در میدان خدمت حاضر می‌شد، پای صحبت معتمدان و مردم می‌نشست و برای حفاظت از کودکان، نوجوانان، زنان و سالمندان در برابر آسیب‌های جسمی، روحی و اجتماعی، راه آموزش، آگاهی‌بخشی و اعتمادسازی را دنبال می‌کرد.

او برای فرزندان این سرزمین، تنها یک مسئول انتظامی نبود؛ می‌توانست پناهی برای شنیده‌شدن، راهنمایی برای آموختن و امیدی برای زیستن در جامعه‌ای امن‌تر باشد. دریغ که دست تروریسم، بانویی را از مردم گرفت که برای آرامش آنان قدم برمی‌داشت؛ انسانی که در مسیر پیوند دادن دل‌ها، قربانی خشونتی شد که جز تفرقه و ناامنی ثمری ندارد.

این اقدام ناجوانمردانه، نشان داد که تروریست‌ها حتی خدمتگزارانی را هدف می‌گیرند که مأموریتشان تقویت همبستگی اجتماعی و استوارتر کردن پایه‌های امنیت است. آنان باید بدانند که با حذف انسان‌های فرهیخته، اراده ملت و عزم پلیس برای پاسداری از نظم، امنیت و آرامش عمومی تضعیف نخواهد شد.

یادش جاودان و راهش پررهرو. "

برچسب ها: شهید ، فراجا
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