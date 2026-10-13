باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علینژاد، رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: محکوم‌علیه، ی.خ، به اتهام قتل عمد مرحوم ب.م به قصاص نفس محکوم شده بود و حکم در آستانه اجرا قرار داشت که تدابیر و تلاش‌های رئیس دادگستری و دادستان چالدران، هسته‌های جهادی بخشایش و جمعی از ریش‌سفیدان محلی برای ایجاد صلح و سازش، به گذشت و رضایت بی‌قیدوشرط اولیای دم انجامید و محکوم را از قصاص رهایی داد.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این قتل موجب بروز اختلافات متعدد میان دو طایفه و تشکیل پرونده‌های کیفری و حقوقی شده بود، گفت: با سازش و گذشت اولیای دم، اختلافات حل‌وفصل شد و پرونده‌های مرتبط نیز به سازش انجامید.

او در پایان ضمن قدردانی از اولیای دم برای عمل به سنت حسنه صلح و سازش، از مراجعان به دستگاه قضایی و طرفین پرونده‌ها خواست برای حل‌وفصل ریشه‌ای اختلافات، با صلح و سازش پرونده‌های خود را ختم به خیر کنند.

منبع: دادگستری