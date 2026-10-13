شناسایی بیش از ۱۸۰۰ کودک مشکوک به اختلالات بینایی در لرستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فتحی، معاون توانبخشی بهزیستی لرستان، با اشاره به اجرای برنامه غربالگری بینایی کودکان سه تا ۶ سال، اظهار کرد: این طرح با هدف شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی، به‌ویژه تنبلی چشم، و فراهم کردن زمینه ارزیابی تخصصی و مداخله درمانی به‌موقع اجرا می‌شود.

وی با تشریح عملکرد این برنامه در سال گذشته افزود: در مجموع، یک‌هزار و ۸۱۲ کودک مشکوک به اختلالات بینایی شناسایی شدند که پس از انجام ارزیابی‌های تخصصی، ابتلای ۳۳۵ کودک به تنبلی چشم و وجود سایر اختلالات بینایی در ۸۶۴ کودک مشخص شد.

معاون توانبخشی بهزیستی لرستان همچنین از اختصاص بیش از ۸۰۰ میلیون تومان برای پیگیری‌های درمانی کودکان خانواده‌های کم‌درآمد در سال گذشته خبر داد و گفت: این حمایت‌ها با هدف تسهیل روند درمان، پیگیری وضعیت کودکان و کمک به رفع مشکلات بینایی آنان انجام شده است

فتحی با تأکید بر ضرورت تداوم غربالگری بینایی کودکان خاطرنشان کرد: خانواده‌ها نباید تنها به نتیجه غربالگری سال گذشته فرزندان خود اکتفا کنند؛ چراکه وضعیت بینایی کودکان ممکن است در سال‌های بعد تغییر کند و تشخیص به‌موقع اختلالات، نقش مهمی در پیشگیری از عوارض جدی‌تر دارد

وی از والدین خواست غربالگری بینایی فرزندان سه تا ۶ ساله خود را جدی بگیرند و در صورت مشاهده نشانه‌هایی مانند نزدیک شدن بیش از حد کودک به تلویزیون یا تلفن همراه، انحراف چشم یا دیگر علائم مشکوک، برای انجام بررسی‌های تخصصی اقدام کنند.