شناسایی بیش از ۱۸۰۰ کودک مشکوک به اختلالات بینایی در لرستان

معاون توانبخشی بهزیستی لرستان از شناسایی یک‌هزار و ۸۱۲ کودک مشکوک به اختلالات بینایی در جریان اجرای طرح غربالگری سال گذشته خبر داد و گفت: در این طرح، ۳۳۵ کودک مبتلا به تنبلی چشم و ۸۶۴ کودک دارای سایر اختلالات بینایی شناسایی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - فتحی، معاون توانبخشی بهزیستی لرستان، با اشاره به اجرای برنامه غربالگری بینایی کودکان سه تا ۶ سال، اظهار کرد: این طرح با هدف شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی، به‌ویژه تنبلی چشم، و فراهم کردن زمینه ارزیابی تخصصی و مداخله درمانی به‌موقع اجرا می‌شود.

وی با تشریح عملکرد این برنامه در سال گذشته افزود: در مجموع، یک‌هزار و ۸۱۲ کودک مشکوک به اختلالات بینایی شناسایی شدند که پس از انجام ارزیابی‌های تخصصی، ابتلای ۳۳۵ کودک به تنبلی چشم و وجود سایر اختلالات بینایی در ۸۶۴ کودک مشخص شد.

معاون توانبخشی بهزیستی لرستان همچنین از اختصاص بیش از ۸۰۰ میلیون تومان برای پیگیری‌های درمانی کودکان خانواده‌های کم‌درآمد در سال گذشته خبر داد و گفت: این حمایت‌ها با هدف تسهیل روند درمان، پیگیری وضعیت کودکان و کمک به رفع مشکلات بینایی آنان انجام شده است

فتحی با تأکید بر ضرورت تداوم غربالگری بینایی کودکان خاطرنشان کرد: خانواده‌ها نباید تنها به نتیجه غربالگری سال گذشته فرزندان خود اکتفا کنند؛ چراکه وضعیت بینایی کودکان ممکن است در سال‌های بعد تغییر کند و تشخیص به‌موقع اختلالات، نقش مهمی در پیشگیری از عوارض جدی‌تر دارد

وی از والدین خواست غربالگری بینایی فرزندان سه تا ۶ ساله خود را جدی بگیرند و در صورت مشاهده نشانه‌هایی مانند نزدیک شدن بیش از حد کودک به تلویزیون یا تلفن همراه، انحراف چشم یا دیگر علائم مشکوک، برای انجام بررسی‌های تخصصی اقدام کنند.

برچسب ها: کودکان ، بینایی ، لرستان
خبرهای مرتبط
شهرکرد؛
سنجش بینایی کودکان؛ پیشگیری از تنبلی چشم
۱۰۰ هزار کودک لرستانی غربالگری بینایی‌سنجی شدند
سنجش بینایی و شنوایی رایگان در منطقه 5
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پارک ملی ۲۰ هزار هکتاری در اشترانکوه ایجاد می شود
سرعت‌گیر‌ها در خرم‌آباد؛ راهکاری برای نجات جان شهروندان یا عاملی برای نارضایتی رانندگان؟
۸ هزار و ۹۳۹ نابینا و کم‌بینا در لرستان؛ از کمبود تجهیزات توانبخشی تا موانع شهری و اشتغال
قاچاقچی دام زنده در بروجرد ۱۹ میلیارد تومان جریمه شد
شناسایی بیش از ۱۸۰۰ کودک مشکوک به اختلالات بینایی در لرستان
آخرین اخبار
شناسایی بیش از ۱۸۰۰ کودک مشکوک به اختلالات بینایی در لرستان
قاچاقچی دام زنده در بروجرد ۱۹ میلیارد تومان جریمه شد
۸ هزار و ۹۳۹ نابینا و کم‌بینا در لرستان؛ از کمبود تجهیزات توانبخشی تا موانع شهری و اشتغال
سرعت‌گیر‌ها در خرم‌آباد؛ راهکاری برای نجات جان شهروندان یا عاملی برای نارضایتی رانندگان؟
پارک ملی ۲۰ هزار هکتاری در اشترانکوه ایجاد می شود
۴۰ همت تسهیلات صندوق توسعه ملی برای گردشگری و صنایع دستی لحاظ شد
مجموع آثار تاریخی آسیب دیده کشور در تهاجم نظامی دشمن به ۱۴۹ اثر رسید
بیش از ۱۴ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی بروجرد آزادسازی شد
۳۲۰ بازرسی در دستگاه‌های اجرایی لرستان؛ شناسایی ۱۱۹ مورد تخلف در یک سال
تسویه مطالبات بازنشستگان و اضافه‌کارهای معوق؛ آخرین خبر از پرداختی‌های علوم پزشکی لرستان!
کهنسال‌ترین زندانی غیرعمد لرستان با ۹۷ سال سن آزاد شد
محدودیت‌های ترافیکی در خرم‌آباد همزمان با دیدار خیبر؛ هواداران زودتر راهی ورزشگاه شوند
سه جاذبه طبیعی لرستان ثبت ملی شد