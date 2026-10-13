باشگاه خبرنگاران جوان - سید جعفر تشکری هاشمی در چهارصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه تعیین بهای خدمات بهره برداری از معابر توسط شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر از سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه این لایحه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات نیز اعمال شده است، اظهار کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از زمان تصویب لایحه بر اساس اطلاعات درج شده در سامانه سماس و با اطلاعات دریافتی از سوی شرکت‌ها به ازای هر یک سفر انجام شده توسط ناوگان تحت پوشش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر معادل یک درصد مجموع هزینه‌های سفر را دریافت کند.

وی همچنین تصریح کرد: باید ترتیبی اتخاذ شود که شرکت‌ها ماهیانه نسبت به تسویه حساب و پرداخت بدهی خود اقدام کنند.

تشکری هاشمی با بیان اینکه شهرداری تهران باید ظرف دو ماه اقدامات لازم برای دسترسی به سامانه سماس را انجام دهد، خاطرنشان کرد: چنانچه برقراری این دسترسی مستلزم پرداخت هزینه باشد. شهرداری تهران مجاز است هزینه‌های مترتب بر این کار را از محل درآمد‌های موضوع این مصوبه پرداخت کند.

همچنین مقرر شد شرکت‌ها حق ندارند این مبلغ را از مسافر دریافت کنند و می‌بایست از درآمد خود آن را به شهرداری‌ها بپردازند.

گفتنی است لایحه تعیین بهای خدمات بهره برداری از معابر توسط شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر از سال ۱۴۰۵ با حداکثر آراء موافق تصویب شد.