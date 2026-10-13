کدو تنبل بخارپز یا کبابی غذایی عالی برای افراد مبتلا به فشار خون بالاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - النا سولاماتینا، متخصص تغذیه در روسیه می‌گوید مصرف کدو تنبل در حد اعتدال به دلیل محتوای غنی ویتامین‌ها و عناصر کمیاب، فواید قابل توجهی دارد. کدو تنبل سرشار از پتاسیم است که به مبارزه با تورم و از بین بردن مایعات اضافی کمک می‌کند. با کاهش احتباس مایعات، حجم خون در گردش کمی کاهش می‌یابد و به کاهش سطح فشار خون کمک می‌کند.

او می‌گوید: "فیبر موجود در کدو تنبل یکی دیگر از اجزای مفید است. این ماده باکتری‌های مفید روده را تغذیه می‌کند که به نوبه خود اسید‌های چرب کوتاه و متوسط زنجیره‌ای مفید تولید می‌کنند. مطالعات نشان داده‌اند که اسید‌های چرب زنجیره متوسط از سیستم قلبی عروقی در برابر آسیب محافظت می‌کنند. وقتی قلب و رگ‌های خونی به طور طبیعی عمل می‌کنند، خطر فشار خون بالا کاهش می‌یابد. "

علاوه بر این، پروویتامین A موجود در کدو تنبل از غشا‌های مخاطی در برابر آسیب محافظت می‌کند و باعث بهبودی آنها می‌شود. پوشش سالم رگ‌های خونی به طور قابل توجهی خطر التهاب مزمن و تشکیل رسوبات کلسترول در دیواره رگ‌ها را کاهش می‌دهد. روی سیستم ایمنی را تقویت می‌کند و به کاهش سطح قند خون کمک می‌کند، در حالی که منیزیم رگ‌های خونی را شل کرده و فشار خون را کاهش می‌دهد.

شایان ذکر است که مطالعه‌ای که در PubMed Central منتشر شده است، تأیید می‌کند که کدو تنبل به کاهش سطح فشار خون کمک می‌کند. پالپ کدو تنبل سرشار از پتاسیم و منیزیم است، دو عنصری که در تنظیم سطح فشار خون نقش دارند.

علاوه بر این، دانه‌های کدو تنبل مزایای بالقوه‌ای دارند. مطالعات انجام شده روی موش‌ها در سال ۲۰۲۳ نشان داد که فلاونوئید‌های موجود در آنها، فراهمی زیستی اکسید نیتریک را بهبود می‌بخشند و در نتیجه بر پوشش رگ‌های خونی تأثیر مثبت می‌گذارند.

منبع: health.mail.ru