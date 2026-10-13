باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - محمدامین حیدری در نشست با خبرنگاران، با تشریح عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ این سازمان، بر رویکرد جدی بازرسی کل استان در صیانت از حقوق بیت‌المال، مبارزه با مفاسد اقتصادی و تسهیل ارائه خدمات به مردم در شرایط بحرانی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهداف راهبردی بازرسی کل استان کردستان، اظهار داشت: اقدامات نظارتی ما در این مدت با تکیه بر منویات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی، با هدف شناسایی و رفع آسیب‌های کلان و دغدغه‌های عمومی مردم صورت گرفته است.

حیدری با اعلام خبر رفع تصرفات گسترده در اراضی ملی، زراعی و باغی، افزود: در نیمه نخست سال جاری، بازرسی کل استان موفق به شناسایی و پیگیری رفع تصرف بیش از ۱۵۲۵ هکتار اراضی ملی، زراعی و باغی و ۱۰ هزار مترمربع اراضی شهری شد.

همچنین اراضی دولتی تصرف‌شده به ارزش ۲۳ همت در شهرستان‌های سنندج و بانه، و اراضی ملی در شهرستان‌های دیواندره و دهگلان به ارزش ۲۴ همت، شناسایی و پرونده‌های قضایی آن‌ها جهت استیفای حقوق دولت مفتوح شد.

وی همچنین از جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی ۱۹ هکتار از اراضی روستایی سنندج به ارزش ۷ همت خبر داد.

بازرس کل کردستان با تأکید بر برخورد با تراکنش‌های مشکوک، گفت: با پایش نظارتی شبکه بانکی، هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی شناسایی شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، با پیگیری‌های بازرسی کل، ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق شهرداری‌های استان وصول شد.

بازرس کل کردستان افزود: اصلاح قیمت پایه مواد معدنی نیز زمینه افزایش وصول درآمدهای دولتی تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان را فراهم کرده است.

حیدری با اشاره به نقش بازرسی در بهبود فرآیندهای اداری، به موضوع واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: با ورود نظارتی به فرآیندهای مرز باشماق مریوان، شاهد تسهیل و افزایش ورود ۵۴۲۲ تن کالای اساسی بودیم.

همچنین با نظارت بر ذخایر راهبردی، بیش از ۱۳ هزار تن کالاهای استراتژیک (آرد، روغن، نهاده‌های دامی) ذخیره‌سازی شد.

وی تأکید کرد: شناسایی هزار و ۵۰۰ باجه بانکی غیرمجاز در سطح کشور، یکی از خروجی‌های مهم نظارت‌های میدانیِ بازرسی کل استان کردستان بوده است.

بازرس کل کردستان از برخورد قاطع با متخلفان خبر داد و گفت: صدور احکام قضایی برای زمین‌خواران، محکومیت مدیران کل و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به دلیل اهمال در وظایف، و انفصال از خدمت جمعی از کارکنان بانک‌ها و شهرداری‌ها، نشان‌دهنده خط قرمز سازمان بازرسی در برخورد با فساد است.

وی افزود: شناسایی ۲۰ گلوگاه فسادخیز و ارسال ۱۴۱ مکاتبه هشداری و ۷۷ گزارش آسیب‌شناسی، بخشی از اقدامات پیشگیرانه این سازمان بوده است.

حیدری با اشاره به ایام اخیر و شرایط خاص، گفت: بازرسان ما در این ایام به صورت شبانه‌روزی و با حضور در میان مردم و مراکز حساس (بیمارستان‌ها، شهرداری‌ها، نانوایی‌ها، انبارهای استراتژیک و...) بر نحوه ارائه خدمات نظارت کردند.

پیگیری تأمین حقوق کارکنان شهرداری، حل مشکل کمبود دارو، تأمین نقدینگی خودپردازها برای آرامش روانی مردم، و نظارت بر توزیع عادلانه آرد و نان از جمله اقدامات اولویت‌دار در این ایام بوده است

بازرس کل استان کردستان خاطرنشان کرد: رسیدگی به ۸۷۸ گزارش فساد در سامانه ملی و ۳۶۵ شکایت مردمی و برگزاری میزهای خدمت در مساجد و ادارات، گواهی بر این است که بازرسی کل استان خود را خدمتگزار و امین مردم می‌داند و با تمام توان برای رفع مشکلات عمومی و تولید و اشتغال استان تلاش خواهد کرد.