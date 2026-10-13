باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - احمدی در حاشیه بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان فارس در شیراز، با اشاره به نقش خیرین در تحقق عدالت آموزشی اظهار کرد: با اعلام نهضت توسعه عدالت آموزشی از سوی دولت و رئیس‌جمهور، مشارکت خیرین در این حوزه نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

او افزود: امیدواریم با تداوم حضور خیرین و مشارکت مردم، بتوانیم هدف‌گذاری انجام‌شده برای سال جاری را محقق کنیم و گام‌های مؤثری در مسیر توسعه فضا‌های آموزشی کشور برداریم.

نایب‌رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، استان فارس را یکی از استان‌های شاخص در حوزه مدرسه‌سازی و جذب مشارکت‌های مردمی دانست و بیان کرد: با توجه به فعالیت‌های مؤثر مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان فارس و نقش‌آفرینی دکتر میرباقری، رئیس هیئت‌مدیره این مجمع و عضو هیئت‌مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، فارس همواره از استان‌های برتر در جذب و هدایت کمک‌های خیرین بوده است.

احمدی با اشاره به گسترش فعالیت‌های خیرخواهانه در حوزه آموزش تصریح کرد: در سال‌های اخیر، علاوه بر مدرسه‌سازی، موضوع «مدرسه‌یاری» نیز به‌عنوان یکی از محور‌های فعالیت خیرین مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، شمار زیادی از خیرین خرد و افراد علاقه‌مند به حمایت از مدارس، در این زمینه مشارکت کرده‌اند.

او ادامه داد: در سال‌های اخیر، گروه‌های مختلفی از جمله فرهنگیان، کارکنان آموزش‌وپرورش، دانش‌آموزان، اولیای دانش‌آموزان، انجمن‌های اولیا و مربیان و همچنین بنگاه‌های اقتصادی در چارچوب مسئولیت اجتماعی، مشارکت قابل‌توجهی در حمایت از فعالیت‌های جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور داشته‌اند.

احمدی ابراز امیدواری کرد: با تقویت مشارکت‌های مردمی و استمرار همکاری خیرین، روند توسعه فضا‌های آموزشی و تحقق عدالت آموزشی در کشور شتاب بیشتری بگیرد.

بیش از ۷۳ درصد پروژه‌های مدرسه‌سازی در استان فارس با مشارکت خیرین اجرا می‌شود

محمد سلیمی، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، با تأکید بر نقش اثرگذار خیرین مدرسه‌ساز در توسعه فضا‌های آموزشی کشور، گفت: بیش از ۶۰ درصد پروژه‌های عمرانی و مدرسه‌سازی کشور با مشارکت خیرین نیک‌اندیش اجرا می‌شود و این آمار در استان فارس به بیش از ۷۳ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده مشارکت چشمگیر خیرین این استان در امر مدرسه‌سازی است.

او اظهار کرد: خیرین مدرسه‌ساز با اقدامات ارزشمند خود، میراثی ماندگار برای نسل‌های آینده به یادگار می‌گذارند و نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور ایفا می‌کنند.

سلیمی با اشاره به آغاز این جشنواره از استان فارس، ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین رویداد‌هایی زمینه‌ساز گسترش عدالت آموزشی در کشور شود.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش افزود: حرکت در مسیر تحقق عدالت آموزشی را از توسعه فضا‌های آموزشی آغاز کرده‌ایم و امیدواریم این رویکرد در تمامی ابعاد تعلیم و تربیت گسترش یابد تا زمینه بهره‌مندی عادلانه دانش‌آموزان سراسر کشور از فرصت‌های آموزشی فراهم شود.

سلیمی در پایان بر اهمیت تداوم مشارکت خیرین نیک‌اندیش در ساخت و توسعه مدارس تأکید کرد و نقش آنان را در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت کشور ارزشمند دانست.

۵۰ هزار خیر در کشور در حوزه مدرسه‌سازی فعالیت می‌کنند

حمیدرضا شاه‌حسینی رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به جایگاه استان فارس در حوزه مدرسه‌سازی گفت: استان فارس از استان‌های پیشرو در فعالیت‌های خیرخواهانه، به‌ویژه در حوزه ساخت مدارس و توسعه فضا‌های آموزشی است و خیرین این استان نقش مؤثری در گسترش زیرساخت‌های آموزشی کشور دارند.

او با اشاره به میزان مشارکت خیرین در ساخت فضا‌های آموزشی افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده، ۷۳ درصد ساخت فضا‌های آموزشی در استان فارس با مشارکت خیرین انجام می‌شود؛ این در حالی است که در سطح کشور نیز خیرین در سال ۱۴۰۴ در ساخت فضا‌های آموزشی مشارکت ۶۱ درصدی داشته‌اند.

شاه‌حسینی ادامه داد: میزان مشارکت خیرین در ساخت فضا‌های آموزشی کشور در سال گذشته بالغ بر ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال جاری و پیش از آغاز جشنواره‌های استانی، خیرین حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای ساخت فضا‌های آموزشی تعهد کرده‌اند.

او با تأکید بر ظرفیت‌های استان فارس در حوزه مدرسه‌سازی بیان کرد: این استان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، به‌ویژه فعالیت‌های خیرخواهانه و مدرسه‌سازی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد. همچنین حضور خیرین خارج از کشور و ظرفیت‌های بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر فعالیت‌های مدرسه‌سازی در استان باشد.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به گستردگی مشارکت‌های مردمی در این حوزه گفت: بیش از ۵۰ هزار خیر در کشور در زمینه مدرسه‌سازی فعالیت می‌کنند و این ظرفیت ارزشمند می‌تواند نقش مهمی در تأمین فضا‌های آموزشی مورد نیاز دانش‌آموزان داشته باشد.

او با اشاره به اهداف تعیین‌شده برای سال جاری افزود: هدف‌گذاری جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور برای امسال، جذب ۳۰ هزار میلیارد تومان مشارکت و تعهد خیرین در حوزه ساخت فضا‌های آموزشی است.

شاه‌حسینی در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تحویل مدارس و کلاس‌های درس گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه تحویل نظام تعلیم و تربیت شد و دانش‌آموزان از این فضا‌ها استفاده می‌کنند. همچنین برای سال جاری، تحویل ۲۲ هزار و ۳۰۰ واحد آموزشی و ۱۳ هزار کلاس درس به آموزش‌وپرورش پیش‌بینی شده است.

تعهد ۳۰ هزار میلیارد تومانی خیرین مدرسه‌ساز در سال جاری هدف‌گذاری شده است

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به نقش مؤثر خیرین در توسعه فضا‌های آموزشی کشور گفت: در سال گذشته، خیرین مدرسه‌ساز بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعهد در حوزه مدرسه‌سازی ثبت کردند و امسال نیز تحقق ۳۰ هزار میلیارد تومان تعهد خیرین هدف‌گذاری شده است که تاکنون بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان آن محقق و ثبت شده است.

علیرضا راشکی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور، در آیین آغاز جشنواره‌های استانی خیرین مدرسه‌ساز در استان فارس، با اشاره به اهمیت مشارکت خیرین در توسعه عدالت آموزشی اظهار کرد: افتخار داریم که آغاز جشنواره‌های استانی خیرین مدرسه‌ساز کشور را از استان فارس، دیار حافظ، شروع کنیم. پس از این استان، جشنواره‌های خیرین مدرسه‌ساز و آیین‌های تکریم خیرین در ۳۱ استان کشور، به ترتیب تا پایان آذرماه برگزار خواهد شد.

او با اشاره به مشارکت گسترده خیرین در سال گذشته افزود: خیرین مدرسه‌ساز در جشنواره‌های سال گذشته و در طول سال، بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعهد برای ساخت مدارس ثبت کردند که پروژه‌های مربوط به این تعهدات، اکنون در قالب نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی در حال اجراست.

راشکی ادامه داد: برای سال جاری، جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور تحقق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تعهد را هدف‌گذاری کرده است که تاکنون بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شده و تعهدات آن به ثبت رسیده است.

او ابراز امیدواری کرد با برگزاری جشنواره‌های استانی و همچنین همایش ملی تکریم خیرین مدرسه‌ساز که قرار است در دی‌ماه برگزار شود، زمینه تحقق کامل این تعهدات فراهم شود و منابع بیشتری برای توسعه فضا‌های آموزشی کشور اختصاص یابد.

سامانه «بساز مدرسه»؛ بستری برای مشارکت مردمی در مدرسه‌سازی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور در بخش دیگری از سخنان خود، از راه‌اندازی سامانه «بساز مدرسه» با هدف شناسایی نیاز‌های آموزشی کشور و تسهیل مشارکت خیرین و آحاد جامعه در مدرسه‌سازی خبر داد.

راشکی با بیان اینکه شناسایی و معرفی نیاز‌های مدرسه‌سازی به روش‌های سنتی پاسخگوی گستردگی نیاز‌های کشور نبود، اظهار کرد: سامانه «بساز مدرسه» با این هدف طراحی شد که نیاز‌های حوزه مدرسه‌سازی در سطح کشور به‌صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار گیرد و زمینه مشارکت گسترده‌تر خیرین فراهم شود.

او افزود: در حال حاضر، بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ پروژه مورد نیاز کشور، از جمله پروژه‌های استان فارس و سایر استان‌ها، در این سامانه معرفی شده‌اند و اطلاعات مربوط به نیاز‌های هر پروژه در دسترس قرار دارد.

به گفته راشکی، این نیاز‌ها طیف گسترده‌ای از پروژه‌ها را شامل می‌شود؛ از ساخت مدارس یک‌کلاسه در مناطق روستایی تا تکمیل مجتمع‌های آموزشی و تأمین تجهیزات هوشمندسازی مدارس و سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی.

توسعه عدالت آموزشی با مشارکت خیرین و دولت

راشکی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان خیرین، دولت و بخش خصوصی برای رفع کمبود‌های فضا‌های آموزشی تصریح کرد: آینده کشور در مدارس رقم می‌خورد و تحقق اهداف توسعه عدالت آموزشی، نیازمند مشارکت همه ظرفیت‌های موجود در جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همراهی خیرین مدرسه‌ساز، حمایت دولت، ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بهره‌گیری از تمامی منابع و ظرفیت‌های موجود، بتوانیم نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان را برطرف کنیم و زمینه برخورداری آنان از مدارس استاندارد و قابل قبول در سطح جهانی را فراهم آوریم.