باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بلومبرگ و در بحبوحه تشدید تنش‌های نظامی میان عربستان سعودی و یمن، اعلام کرد: «ما بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای و به هر شکل ممکن از عربستان حمایت می‌کنیم.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ارائه حمایت نظامی به عربستان گفت: «هر چیزی را که عربستان درخواست کند، قطعا تامین خواهیم کرد.» او افزود: «پاسخ ما به هر نوع حمایتی که عربستان درخواست کند، مثبت خواهد بود و تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده خود عربستان است.»

وزیر امور خارجه مصر همچنین تاکید کرد که توافق‌نامه «ائتلاف مکه» که عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در آن حضور دارند، در حال حاضر به‌طور جدی از سوی مصر در دست بررسی است.

عبدالعاطی در ادامه خاطرنشان کرد: «آنچه در باب‌المندب و دریای سرخ رخ می‌دهد، تاثیر بسیار منفی بر کانال سوئز دارد.»

منبع: النشره