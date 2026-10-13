وزیر خارجه مصر با اعلام حمایت بی‌قیدوشرط از عربستان در برابر یمن، تاکید کرد قاهره آماده پاسخ مثبت به هر درخواست ریاض است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بلومبرگ و در بحبوحه تشدید تنش‌های نظامی میان عربستان سعودی و یمن، اعلام کرد: «ما بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای و به هر شکل ممکن از عربستان حمایت می‌کنیم.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ارائه حمایت نظامی به عربستان گفت: «هر چیزی را که عربستان درخواست کند، قطعا تامین خواهیم کرد.» او افزود: «پاسخ ما به هر نوع حمایتی که عربستان درخواست کند، مثبت خواهد بود و تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده خود عربستان است.»

وزیر امور خارجه مصر همچنین تاکید کرد که توافق‌نامه «ائتلاف مکه» که عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در آن حضور دارند، در حال حاضر به‌طور جدی از سوی مصر در دست بررسی است.

عبدالعاطی در ادامه خاطرنشان کرد: «آنچه در باب‌المندب و دریای سرخ رخ می‌دهد، تاثیر بسیار منفی بر کانال سوئز دارد.»

منبع: النشره

برچسب ها: مصر و عربستان ، جنگ یمن ، وزیر خارجه مصر
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