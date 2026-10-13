حمله با چاقو در یک سوپرمارکت در کره جنوبی ۸ زخمی بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پلیس کره جنوبی اعلام کرد که در پی حمله با چاقو در یک سوپرمارکت در شهر اینچئون در روز سه‌شنبه، هشت نفر زخمی شدند که وضعیت یکی از آنها به ایست قلبی انجامیده است.

به گفته پلیس، مأموران یک مظنون مرد را در محل حادثه بازداشت کرده‌اند و تحقیقات برای مشخص شدن انگیزه و جزئیات این حمله آغاز شده است.

خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که مظنون، که گمان می‌رود مردی در دهه ششم زندگی خود باشد، پس از آن بازداشت شد که مشتریان سوپرمارکت او را مهار کردند.

مجروحان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

منبع: یونهاپ