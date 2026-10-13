مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: یک قاچاقچی سیگار به پرداخت یک میلیارد و ۳۱۷ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  علی رحیمی‌ آذر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: به دنبال گزارش پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کشف و ضبط سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۶۵۸ میلیون ریال از یک مغازه سیگار فروشی، امروز پرونده‌ای در این خصوص در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل تشکیل شد.

او اظهار کرد: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا در صورت مغایرت با ضوابط تعیینی دولت، تخلف محسوب و با متخلفان برخورد می‌شود.

رحیمی آذر افزود: تمام واحد‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.

او پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: برخورد با قاچاقچیان، فرصت‌طلبان، سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

رحیمی آذر گفت: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی، عرضه کالا خارج از شبکه توزیع یا هر گونه تخلف اقتصادی و صنفی را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه تلفن گویای ۱۳۵ و سایت tazirat ۱۳۵ اطلاع دهند.

منبع: تعزیرات حکومتی

برچسب ها: قاچاق کالا و ارز ، سیگار خارجی ، تعزیرات حکومتی
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