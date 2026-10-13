باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مشارکت اهالی روستای کردناب سلطانیه برای تأمین آب در استان زنجان + فیلم

اهالی روستای کردناب سلطانیه با حفر قناتی جدید، به رسم نیاکان خود برای تأمین آب و آبادانی روستا همت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اجرای طرح‌های آبرسانی در استان زنجان با مشارکت اعتبارات دولتی و خیران ادامه دارد و در شهرستان سلطانیه نیز ۱۲ طرح آبرسانی برای بهبود وضعیت تأمین آب روستا‌ها در دست اجراست.

مطالب مرتبط
مشارکت اهالی روستای کردناب سلطانیه برای تأمین آب در استان زنجان + فیلم
young journalists club

فرانسه با سختگیرانه‌ترین محدودیت‌های آبی روبه‌رو شد + فیلم

مشارکت اهالی روستای کردناب سلطانیه برای تأمین آب در استان زنجان + فیلم
young journalists club

وضعیت آب پشت سدها چگونه است؟ + فیلم

مشارکت اهالی روستای کردناب سلطانیه برای تأمین آب در استان زنجان + فیلم
young journalists club

احیای رودخانه‌ها و افزایش ورودی آب سد مهاباد + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
ایران به متحدانش زور نمی‌گوید؛ جدال استاد دانشگاه ایرانی با روزنامه‌نگار آمریکایی + فیلم
۴۱۵

ایران به متحدانش زور نمی‌گوید؛ جدال استاد دانشگاه ایرانی با روزنامه‌نگار آمریکایی + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
 از خطر دائمی در دریا تا قطع پشتیبانی لجستیکی در خلیج فارس و کاهش ذخایر موشکی و مهمات آمریکا! + فیلم
۳۶۷

 از خطر دائمی در دریا تا قطع پشتیبانی لجستیکی در خلیج فارس و کاهش ذخایر موشکی و مهمات آمریکا! + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
میلیارد‌ها دلار سلاح غربی، بی‌اثر در برابر مقاومت یمنی‌ها! + فیلم
۳۳۶

میلیارد‌ها دلار سلاح غربی، بی‌اثر در برابر مقاومت یمنی‌ها! + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
جواب‌های دندان‌شکن روزنامه‌نگار یمنی به سوالات مغرضانه مجری بی‌بی‌سی + فیلم
۳۰۶

جواب‌های دندان‌شکن روزنامه‌نگار یمنی به سوالات مغرضانه مجری بی‌بی‌سی + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
از فتوای تنباکو تا انقلاب اسلامی؛ روایت یک پیوند تاریخی میان دین و مردم + فیلم
۲۵۷

از فتوای تنباکو تا انقلاب اسلامی؛ روایت یک پیوند تاریخی میان دین و مردم + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha