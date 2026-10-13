مشارکت اهالی روستای کردناب سلطانیه برای تأمین آب در استان زنجان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0628\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631\u0627\u062a \u062f\u0648\u0644\u062a\u06cc \u0648 \u062e\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0644\u0637\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0646\u06cc\u0632 \u06f1\u06f2 \u0637\u0631\u062d \u0622\u0628\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646 \u0622\u0628 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a \u0627\u062c\u0631\u0627\u0633\u062a.\n