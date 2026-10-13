باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با اشاره به برگزاری سومین دوره مسابقات آزاد ملی مهارت گوهرتراشی، توسعه مهارت، ارتقای کیفیت و تربیت نیروی انسانی متخصص را از الزامات اصلی توسعه پایدار صنعت گوهرسنگ کشور دانست.

سمیعی‌نژاد اظهار کرد: ایران با برخورداری از تنوع زمین‌شناسی قابل توجه و ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه گوهرسنگ‌ها، از مزیت‌هایی برخوردار است که می‌تواند در صورت تکمیل زنجیره ارزش، توسعه دانش و مهارت و اتصال مؤثر تولید به بازار، به یکی از حوزه‌های مهم ارزش‌آفرینی در بخش معدن و صنایع معدنی تبدیل شود.

وی افزود: در صنعت گوهرسنگ، بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی پس از استخراج ماده معدنی ایجاد می‌شود. شناسایی علمی، فرآوری، گوهرتراشی، طراحی، تولید محصول، استانداردسازی، شناسنامه‌دار کردن، برندسازی، بازاریابی و تجارت، مجموعه حلقه‌هایی هستند که باید به‌صورت هماهنگ در کنار یکدیگر توسعه پیدا کنند.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با تأکید بر اهمیت توسعه سرمایه انسانی در این صنعت گفت: برگزاری مسابقات ملی مهارت گوهرتراشی تنها یک رقابت میان فعالان این حوزه نیست، بلکه فرصتی برای سنجش سطح مهارت‌ها، شناسایی استعدادهای برتر، ارزیابی اثربخشی آموزش‌ها، انتقال تجربه و کمک به ارتقای استانداردهای فنی و حرفه‌ای کشور است.

وی ادامه داد: در چنین صنعتی، کیفیت نیروی انسانی می‌تواند مستقیماً بر میزان ارزش افزوده محصول اثرگذار باشد. یک گوهرسنگ خام در صورتی که به‌درستی شناسایی، انتخاب، تراش و فرآوری شود، می‌تواند چندین مرحله افزایش ارزش را تجربه کند و به محصولی رقابت‌پذیر در بازار داخلی و بین‌المللی تبدیل شود.

سمیعی‌نژاد با اشاره به تشکیل و فعالیت شورای راهبردی صنعت گوهرسنگ کشور با محوریت ایمیدرو اظهار کرد: توسعه این صنعت نیازمند سیاست‌گذاری یکپارچه، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و تعریف نقشه راهی است که تمامی اجزای زنجیره ارزش را در بر گیرد. شورای راهبردی صنعت گوهرسنگ کشور نیز با همین نگاه، به دنبال ایجاد انسجام در سیاست‌گذاری‌ها، هم‌افزایی ظرفیت دستگاه‌ها و هدایت برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد پنج‌ساله طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور گفت: طی پنج سال گذشته که توسعه این صنعت با راهبری ایمیدرو دنبال شده است، اقدامات شایسته و قابل توجهی در بخش‌های مختلف صورت گرفته و نگاه به صنعت گوهرسنگ از فعالیت‌های منفصل و پراکنده به سمت شکل‌گیری یک زنجیره منسجم و هدفمند حرکت کرده است.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو افزود: یکی از دستاوردهای مهم این دوره، توجه هم‌زمان به تمامی مراحل «از اکتشاف تا بازار» بوده است. شناسایی ظرفیت‌های معدنی و اکتشافی، توسعه فرآوری و گوهرتراشی، آموزش و مهارت‌آموزی، ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تخصصی، توسعه گوهرشناسی و استانداردسازی، توجه به فناوری‌های نوین و در نهایت برندسازی، بازاریابی و تجارت، از جمله محورهایی است که در یک چارچوب زنجیره‌ای مورد توجه قرار گرفته‌اند.

سمیعی‌نژاد با قدردانی از اقدامات صورت‌گرفته در قالب طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور تصریح کرد: تلاش‌های انجام‌شده طی این سال‌ها موجب شده است بسیاری از حلقه‌های مفقوده این صنعت شناسایی و برای اتصال آنها به یکدیگر برنامه‌ریزی شود. امروز می‌توان با نگاه منسجم‌تری درباره زنجیره ارزش گوهرسنگ کشور صحبت کرد و مسیر حرکت از ظرفیت معدنی به محصول نهایی و بازار را با وضوح بیشتری ترسیم کرد.

وی با تقدیر از مدیران، کارشناسان، متخصصان، بخش خصوصی، مراکز علمی و آموزشی و تمامی فعالانی که در اجرای برنامه‌های این طرح نقش داشته‌اند، افزود: آنچه اهمیت دارد، استمرار این مسیر و تبدیل اقدامات انجام‌شده به یک ساختار پایدار برای توسعه صنعت گوهرسنگ است؛ ساختاری که بتواند میان معدن، دانش، مهارت، تولید، فناوری و بازار ارتباط مؤثر برقرار کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی این صنعت گفت: حوزه گوهرسنگ این ویژگی را دارد که می‌تواند از واحدهای تخصصی و صنعتی تا کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خانگی، زمینه فعالیت اقتصادی ایجاد کند. این قابلیت به‌ویژه در مناطق دارای ظرفیت معدنی و مناطق کمتر برخوردار، می‌تواند به توسعه اشتغال، افزایش درآمد و ایجاد ارزش افزوده محلی کمک کند.

وی افزود: البته توسعه کمی به تنهایی کافی نیست و کیفیت، استاندارد و رقابت‌پذیری باید در کانون توجه قرار گیرد. در همین چارچوب، مسابقات ملی مهارت گوهرتراشی می‌تواند به ارتقای فرهنگ کیفیت، افزایش دقت فنی، ایجاد انگیزه میان فعالان و شناسایی ظرفیت‌های برتر کشور کمک کند.

سمیعی‌نژاد در پایان تأکید کرد: سومین دوره مسابقات آزاد ملی مهارت گوهرتراشی را باید بخشی از مسیر بزرگ‌تر توسعه صنعت گوهرسنگ کشور دانست؛ مسیری که از اکتشاف و شناخت منابع آغاز می‌شود و از طریق آموزش، مهارت، فرآوری، استانداردسازی و تولید، به بازار و تجارت می‌رسد. هدف آن است که ظرفیت‌های ارزشمند گوهرسنگی ایران به محصولاتی دارای هویت، کیفیت و ارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند و این صنعت سهم شایسته‌تری در اقتصاد معدن، اشتغال و صادرات غیرنفتی کشور به دست آورد.