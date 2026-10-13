وزیر بهداشت گفت: در دوران جنگ تحمیلی هیچ کمبودی در زمینه تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها گزارش نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم - محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت در افتتاحیه نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی گفت: مطالبات صنعت تجهیزات پزشکی یکی از دغدغه‌های وزارت بهداشت است. کمبودی در بیمارستان‌های کشور در جنگ تحمیلی اخیر وجود نداشت.

ظفرقندی تصریح کرد: رئیس جمهور پیگیر امور سلامت و به ویژه بخش دارویی است. مطالبات تولیدکنندگان از صندوق‌های بیمه‌گر موضوع مهمی است که باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: اکنون شرایط ویژه را در کشور داریم و حوزه سلامت در این اوضاع نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

برچسب ها: ارز دارو ، تجهیزات پزشکی
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