باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم - محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت در افتتاحیه نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی گفت: مطالبات صنعت تجهیزات پزشکی یکی از دغدغه‌های وزارت بهداشت است. کمبودی در بیمارستان‌های کشور در جنگ تحمیلی اخیر وجود نداشت.

ظفرقندی تصریح کرد: رئیس جمهور پیگیر امور سلامت و به ویژه بخش دارویی است. مطالبات تولیدکنندگان از صندوق‌های بیمه‌گر موضوع مهمی است که باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: اکنون شرایط ویژه را در کشور داریم و حوزه سلامت در این اوضاع نقش مهمی را ایفا می‌کنند.