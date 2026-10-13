باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محسن کلاری، مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس در حاشیه بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان فارس در شیراز با تأکید بر نقش خیرین در توسعه فضا‌های آموزشی استان گفت: بیش از ۷۰ درصد از مدارس دولتی فارس به همت خیرین ساخته یا بازسازی شده‌اند و خیرین همواره همراه و پشتیبان آموزش‌وپرورش بوده‌اند.

او با اشاره به سابقه طولانی مشارکت خیرین در ساخت، بازسازی و تجهیز مدارس اظهار کرد: خیرین نیک‌اندیش در سال‌هایی که کشور و نظام تعلیم‌وتربیت به توسعه فضا‌های آموزشی نیاز داشت، با ورود به عرصه مدرسه‌سازی و اختصاص بخشی از اموال خود، مدارس متعددی را برای استفاده دانش‌آموزان احداث کردند و در اختیار آموزش‌وپرورش قرار دادند.

کلاری افزود: خیرین همواره در کنار آموزش‌وپرورش بوده‌اند و نقش مؤثری در ساخت و تجهیز مدارس ایفا کرده‌اند. خوشبختانه امروز نیز با گسترش فعالیت‌های خیرخواهانه در قالب مدرسه‌یاری، شاهد شکل‌گیری رویکردی جدید در مشارکت خیرین هستیم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس ادامه داد: در شرایط کنونی، علاوه بر ضرورت ساخت مدارس جدید، تأمین تجهیزات و امکانات آموزشی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و خیرین نیک‌اندیش با درک این نیاز، در کنار مدرسه‌سازی، موضوع مدرسه‌یاری و تجهیز مدارس را نیز در دستور کار خود قرار داده‌اند.

کلاری با ابراز خرسندی از همراهی خیرین با مجموعه آموزش‌وپرورش بیان کرد: حضور خیرین در کنار نظام تعلیم‌وتربیت، مایه دلگرمی است و موجب می‌شود فعالان این عرصه هیچ‌گاه احساس تنهایی نکنند؛ چراکه همواره از حمایت‌های ارزشمند مادی و معنوی این عزیزان برخوردارند.

او خاطرنشان کرد: مشارکت خیرین در ساخت، بازسازی و تجهیز مدارس، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی است و می‌تواند به تحقق اهداف نظام تعلیم‌وتربیت و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای رشد و پرورش دانش‌آموزان در ساحت‌های مختلف تربیتی کمک کند.

پیشرفت ۷۰ درصدی نهضت مدرسه‌سازی در فارس

امین سینایی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس نیز از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی استان خبر داد و گفت: هدف‌گذاری انجام‌شده، تکمیل این نهضت تا پایان سال آینده و برگزاری جشن پایان نهضت مدرسه‌سازی در استان فارس با حضور خیرین نیک‌اندیش است.

او با قدردانی از مشارکت خیرین نیک‌اندیش اظهار کرد: میزان تعهد خیرین مدرسه‌ساز استان در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و رشد سه‌برابری را تجربه کرد.

مدیرکل نوسازی مدارس فارس افزود: هدف‌گذاری تعهدات خیرین مدرسه‌ساز برای سال جاری، یک‌ونیم همت است که تاکنون حدود ۷۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده است. امیدواریم با تداوم مشارکت ارزشمند خیرین، تا پایان سال از این هدف‌گذاری عبور کنیم.

سینایی با اشاره به تعامل سازنده میان مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان فارس و اداره‌کل نوسازی مدارس بیان کرد: همکاری مؤثر میان این دو مجموعه، نقش مهمی در پیشبرد نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی داشته و موجب شده است استان فارس در زمره استان‌های پیشتاز در این حوزه قرار گیرد.

مدیرکل نوسازی مدارس فارس با اشاره به اهمیت نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی به‌عنوان یکی از محور‌های مورد تأکید دولت، تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امیدواریم با استمرار این همکاری‌ها، نهضت مدرسه‌سازی استان تا پایان سال آینده به اتمام برسد و جشن پایان این نهضت را در کنار خیرین گران‌قدر برگزار کنیم.

او با تأکید بر نقش محوری خیرین در اجرای پروژه‌های آموزشی و پرورشی استان گفت: بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های تعریف‌شده در قالب نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی، با مشارکت خیرین نیک‌اندیش در حال اجراست و تکمیل این پروژه‌ها نیز با همراهی و حمایت این عزیزان امکان‌پذیر خواهد بود.

سینایی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان فارس، همراهی خیرین را سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم این مشارکت‌ها، زمینه دسترسی دانش‌آموزان استان به فضا‌های آموزشی استاندارد و مناسب بیش از پیش فراهم شود.