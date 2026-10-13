فرمانده انتظامی شهرستان ری، از دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از پوشش خیر نیکوکار و مأمور خدمات دولتی، شهروندان را فریب می‌داد و از آنان سرقت یا اخاذی می‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی ثبت چندین شکایت از سوی شهروندان درباره فعالیت فردی سودجو در محدوده شهرری که با معرفی خود به‌عنوان خیر نیکوکار یا مأمور خدمات دولتی اقدام به فریب شهروندان می‌کرد، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بررسی اظهارات مالباختگان و به‌دست‌آوردن مشخصات ظاهری متهم، تحقیقات میدانی و اقدامات تخصصی پلیسی را آغاز کردند و سرانجام موفق شدند وی را هنگام اخاذی از شهروندان شناسایی و دستگیر کنند.

شناسایی متهم از سوی مالباختگان

فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: متهم پس از دستگیری به مقر پلیس آگاهی منتقل شد و در جریان تحقیقات اولیه، به استفاده از پوشش خیر نیکوکار برای فریب شهروندان اعتراف کرد. پس از آن نیز با دعوت از مالباختگان، متهم از سوی آنان شناسایی شد و پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

هشدار پلیس درباره شگرد مأمورنما‌ها

این مقام انتظامی با تشریح شگرد افراد مأمورنما گفت: این افراد با طرح ادعا‌هایی مانند تخلف یا نداشتن مدارک، افراد از پیش شناسایی‌شده را دچار اضطراب و سردرگمی می‌کنند و پس از جلب توجه و نزدیک‌شدن به آنان، در فرصتی مناسب دست به سرقت یا اخاذی می‌زنند.

سرهنگ مافی ناآگاهی از حقوق شهروندی، تسلیم‌شدن در برابر افراد مدعی مأموریت و بی‌توجهی به احراز هویت آنان را از عوامل زمینه‌ساز وقوع این‌گونه جرائم دانست.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد در مواجهه با افراد مدعی مأموریت، خونسردی خود را حفظ کنند، کارت شناسایی معتبر بخواهند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

برچسب ها: سارق ، دستگیری
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