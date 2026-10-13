قطر ایرویز با استناد به ملاحظات ایمنی، پروازهای خود به مقصد و از مبدأ ریاض و دمام را به‌طور موقت تعلیق کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شرکت هواپیمایی قطر ایرویز اعلام کرد که به دلایل ایمنی، پرواز‌های خود به مقصد و از مبدأ شهر‌های ریاض و دمام عربستان سعودی را به‌طور موقت به حالت تعلیق درآورده است.

این شرکت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تحولات عربستان سعودی را با هماهنگی مراجع ذی‌ربط از نزدیک دنبال می‌کند.

در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به شرایط کنونی، پرواز‌ها به مقصد و از مبدأ ریاض (RUH) و دمام (DMM) به‌طور موقت تعلیق شده‌اند.»

قطر ایرویز تأکید کرد که ایمنی مسافران و خدمه همچنان بالاترین اولویت این شرکت است.

پیش‌تر، سازمان کل هوانوردی کشوری عربستان سعودی از تمدید تعطیلی فرودگاه ریاض در پی حملات اخیر خبر داده بود. این سازمان اعلام کرد که این تصمیم با هدف «تکمیل اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی تأسیسات فرودگاه و آمادگی عملیاتی آن، با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح» اتخاذ شده است.

جنبش انصارالله یمن، روز‌های ۱۰ و ۱۱ اکتبر فرودگاه پایتخت عربستان سعودی را هدف حمله قرار داد.

بر اساس اعلام مقام‌های سعودی، در حمله نخست دست‌کم ۱۲ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شدند. در حمله دوم نیز یک نفر جان باخت، ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند و به فرودگاه خسارت وارد شد.

منبع: تاس

برچسب ها: قطر ، حمله به فرودگاه ، یمن
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