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پوشش ۲۵ درصدی شبکه نسل پنجم ارتباطی تا پایان سال + فیلم

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تا پایان سال جاری حدود ۲۵ درصد از ظرفیت ارتباطی کشور زیر بار پوشش نسل پنجم تلفن همراه خواهد رفت.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اولویت‌های توسعه‌ای بخش ارتباطات اظهار داشت: «توسعه شبکه نسل پنجم ارتباطات سیار یکی از پروژه‌های زیرساختی و کلیدی وزارت ارتباطات است. تغییر ماهیت و افزایش چشمگیر کاربری‌های فضای مجازی ایجاب می‌کند که به سمت فناوری‌های جدید حرکت کنیم، چرا که نسل‌های قبلی دیگر کشش و ظرفیت کافی برای میزبانی از فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی با نیازهای پهنای باند بالا را ندارند.»         

وی واگذاری فرکانس‌های اختصاصی را تحولی اساسی در این مسیر خواند و افزود: «طی یک سال و نیم گذشته، با پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری مزایده واگذاری باندهای فرکانسی اختصاصی نسل پنجم، بستر لازم فنی و فرکانسی برای اپراتورهای سیار فراهم و گره‌گشایی بزرگی در این حوزه محقق شد.»

معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری با بیان اینکه پروانه و تعهدات پوششی به کاروران ابلاغ شده است، تصریح کرد: «تعهدات و سهم سالانه هر یک از اپراتورها به‌صورت دقیق تعیین شده و طبق پیش‌بینی‌ها، تا پایان سال جاری حدود ۲۵ درصد از ظرفیت ارتباطی کشور زیر بار پوشش نسل پنجم تلفن همراه خواهد رفت.»

 

 

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