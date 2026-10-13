پوشش ۲۵ درصدی شبکه نسل پنجم ارتباطی تا پایان سال + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اولویت‌های توسعه‌ای بخش ارتباطات اظهار داشت: «توسعه شبکه نسل پنجم ارتباطات سیار یکی از پروژه‌های زیرساختی و کلیدی وزارت ارتباطات است. تغییر ماهیت و افزایش چشمگیر کاربری‌های فضای مجازی ایجاب می‌کند که به سمت فناوری‌های جدید حرکت کنیم، چرا که نسل‌های قبلی دیگر کشش و ظرفیت کافی برای میزبانی از فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی با نیازهای پهنای باند بالا را ندارند.»

وی واگذاری فرکانس‌های اختصاصی را تحولی اساسی در این مسیر خواند و افزود: «طی یک سال و نیم گذشته، با پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری مزایده واگذاری باندهای فرکانسی اختصاصی نسل پنجم، بستر لازم فنی و فرکانسی برای اپراتورهای سیار فراهم و گره‌گشایی بزرگی در این حوزه محقق شد.»

معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری با بیان اینکه پروانه و تعهدات پوششی به کاروران ابلاغ شده است، تصریح کرد: «تعهدات و سهم سالانه هر یک از اپراتورها به‌صورت دقیق تعیین شده و طبق پیش‌بینی‌ها، تا پایان سال جاری حدود ۲۵ درصد از ظرفیت ارتباطی کشور زیر بار پوشش نسل پنجم تلفن همراه خواهد رفت.»