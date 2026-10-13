مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل از صدور مجوز احداث ۲ شهرک صنعتی غیردولتی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان اکبر کوهی با اشاره به جایگاه استان اردبیل در صدور مجوز شهرک‌های صنعتی غیردولتی گفت: اردبیل از نظر تعداد پروانه‌های صادرشده در سال‌های گذشته، در شمار استان‌های برتر قرار دارد.

او میزان صدور مجوز را بیانگر ظرفیت مناسب استان در جذب سرمایه‌گذاری دانست و افزود: افزایش تعداد پروانه‌های تاسیس شهرک‌های صنعتی غیردولتی، نشان‌دهنده فراهم بودن بستر سرمایه‌گذاری و ظرفیت استان برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی است.

کوهی اظهار کرد: تسهیل فرآیند صدور مجوزها، کاهش بروکراسی اداری و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران، از الزامات توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی است و دستگاه‌های متولی باید با هماهنگی بیشتر، مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را هموار کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل با بیان اینکه زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فراهم است، گفت: توسعه شهرک‌های صنعتی اولویت مهم و اساسی در پیشرفت استان بوده و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، زمینه حضور سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند و با همراهی مسئولان و دستگاه‌های اجرایی تلاش خواهیم کرد در جذب سرمایه‌گذاران و توسعه اقتصادی استان نقش موثری ایفا کنیم.

کوهی افزود: صنایع کوچک و متوسط به لحاظ خصوصیات بارز و منحصر بفرد در مقابل تنش‌های اقتصادی و نوسانات بازار، انعطاف‌پذیرتر بوده و با اندک تغییرات در روند تولید یا نوع محصول تولیدی می‌تواند خود را با جریان‌های اقتصادی همراه و همسو کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل بیان کرد: صنایع کوچک و متوسط، رگ‌های اصلی اقتصاد و بخش صنعت را تشکیل می‌دهد و در بحران‌های اقتصادی می‌تواند به رشد تولید و اشتغال پایدار کشور کمک کند.

او با بیان اینکه عمده واحد‌های تولیدی استان جزو صنایع کوچک و متوسط است، افزود: استان اردبیل به لحاظ ظرفیت‌های بالقوه کشاورزی، معدنی و انرژی می‌تواند به قطب اقتصادی شمالغرب تبدیل شود و باید زمینه‌های حضور صنایع را در استان فراهم کنیم و با برنامه‌های مدون و سیاست‌گذاری‌های دقیق و دانش روز روند تولید را توسعه دهیم.

منبع: شهرک صنعتی

برچسب ها: شهرک صنعتی غیردولتی ، جذب سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری بخش خصوصی
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