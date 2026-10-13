محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر، درباره ابلاغ دستورالعمل کشت شاهدانه صنعتی اظهار کرد: با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر کشت شاهدانه صنعتی با شرایط تحت کنترل، کشت این گیاه مجاز اعلام شد.

وی افزود: به‌منظور تقویت اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از مزایای کشت شاهدانه صنعتی، ایجاد صنایع تبدیلی بومی و دانش‌بنیان، تولید نهاده‌های غذایی و مصنوعات صنعتی حاصل، مواد اولیه دارو و ایجاد اشتغال پایدار در این زمینه، دستورالعمل نظارت بر کشت شاهدانه صنعتی برای اجرا ابلاغ شده است.

ترحمی ادامه داد: مستند به ماده ۲۸ کنوانسیون واحد مواد مخدر مصوب ۱۹۶۱ میلادی و قانون الحاق دولت ایران مصوب ۱۳۵۱ به معاهده مذکور و از آنجایی که برابر ماده ۲ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۶۷ با الحاقات و اصلاحات بعدی، کشت شاهدانه بدون قصد تولید موادمخدر و روان‌گردان جرم نیست، برای تبیین و تمایز بین شاهدانه صنعتی با گونه‌هایی که اصولاً برای برداشت مواد روان‌گردان کشت می‌شوند، ضابطه تعیین شده است.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: شاهدانه از جمله گیاهان دارویی و صنعتی بوده که به‌عنوان محصول استراتژیک و ایجادکننده صنایع تبدیلی در اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و صنایع تبعی آن، جایگاه ویژه‌ای دارد و درآمد خالص آن از حیث کشاورزی و صنایع تبدیلی، غذا و مکمل‌ها، الیاف و پارچه‌های ضخیم، مصالح ساختمانی، دارو و مواد بهداشتی، با درآمد ناشی از استخراج معادن و نفت قابل مقایسه است.

وی افزود: دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر با تعیین ضابطه، رفع موانع تولید و تشدید نظارت و پیشگیری از انحراف، نسبت به صدور دستورالعمل راجع به کشت شاهدانه صنعتی اقدام کرده است.

ترحمی تصریح کرد: در این دستورالعمل، کشاورزان داوطلب کشت بذر تأییدشده گیاه شاهدانه که کمتر از ۳ دهم THC را دارا بوده و نسبت CBD آن غالب باشد، با اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی استان می‌توانند نسبت به کشت شاهدانه صنعتی اقدام کنند.

وی ادامه داد: در صورتی که برای تولید مواد دارویی، نیاز به کشت شاهدانه با بیش از ۳ دهم THC باشد، شرایط کشت شقایق الی‌فرا برابر آیین‌نامه مربوطه که در جلسه ۱۵۱ به تصویب ستاد و ابلاغ رئیس‌جمهور محترم رسیده، حاکم خواهد بود و کمیته راهبری و نظارت دبیرخانه ستاد بر این موضوع نظارت می‌کند.

ترحمی همچنین درباره کشت شقایق ایرانی (براکتئاتوم) گفت: با ابلاغ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد، کشت شقایق ایرانی (براکتئاتوم) با شرایط تحت کنترل برای تولید تبائین و نیاز‌های دارویی کشور مجاز اعلام شد.

وی افزود: این گونه شقایق که خاستگاه آن ایران است، در حال حاضر به‌عنوان تأمین‌کننده مواد اولیه دارویی و مشخصاً تبائین در کشور‌هایی مانند استرالیا کشت می‌شود و با توجه به لزوم استحصال آلکالوئید مزبور با فرایند صنعتی، کشت این گیاه هیچ‌گونه انحرافی نداشته و جزو گیاهان سمی نیز محسوب می‌شود.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: تنها حلقه مفقوده در بهره‌برداری از آن در سال‌های گذشته، تحت کنترل بودن آلکالوئید تبائین بوده است؛ لذا شرکت‌های دارویی از جمع‌آوری این گیاه توسط افراد بومی از طبیعت استفاده می‌کردند که برداشت اندام هوایی این گیاه، ضمن اینکه موجب به خطر افتادن محیط زیست و گونه‌های ژنتیکی این گیاه بومی ایرانی می‌شد، میزان ثمره آن نیز در ماده تبائین، قابل برنامه‌ریزی در تأمین نیاز‌های دارویی کشور نبود.

ترحمی گفت: از آنجایی که تبائین ماده اولیه برای تولید بسیاری از داروهاست، به‌منظور جلوگیری از وابستگی به واردات آن، خروج ارز از کشور و تقویت اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از مزایای کشت گیاه شقایق ایرانی (براکتئاتوم)، ایجاد صنایع تبدیلی بومی و دانش‌بنیان، تولید مواد اولیه دارو، حفاظت از محیط زیست، رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ منابع ژنتیکی گیاهان وحشی دارویی ایرانی و ایجاد اشتغال پایدار در این زمینه، کشت گیاه شقایق ایرانی (براکتئاتوم) برای تهیه تبائین، برابر دستورالعمل راجع به کشت شقایق ایرانی (براکتئاتوم) ابلاغی توسط نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد، ضابطه‌مند شده و قابلیت اجرا پیدا کرده است.