باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - نشست هماهنگی اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه، با ریاست سعدی نقشبندی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، و با حضور مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری و راهبر ملی شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، معاونان سازمان، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و رؤسای اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان‌های تابعه برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت اجرای الزامات قانونی مرتبط با شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، ظرفیت‌های اطلاعاتی و داده‌های مکان‌محور استان و همچنین ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای تسریع در اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

سعدی نقشبندی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و تخصصی بخش کشاورزی استان اظهار کرد: خوشبختانه در مجموعه کشاورزی کردستان از نیرو‌های متخصص، توانمند و برخوردار از دانش و تجربه کافی بهره‌مند هستیم و انتظار می‌رود با استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها، شاهد ارتقای عملکرد بخش کشاورزی و دستیابی به جایگاه‌های برتر در عرصه تولید باشیم.

وی افزود: تحقق اهداف توسعه‌ای بخش کشاورزی مستلزم بهره‌گیری از دانش روز، استفاده از فناوری‌های نوین، برنامه‌ریزی مبتنی بر اطلاعات دقیق و تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با تأکید بر ضرورت مردم‌محوری در اجرای برنامه‌های بخش کشاورزی بیان کرد: هدف اصلی از اجرای برنامه‌ها و ارائه خدمات، تسهیل امور مردم، جلب مشارکت بهره‌برداران و افزایش رضایتمندی آنان است. در فرایند صدور شناسنامه واحد‌های بهره‌برداری و شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی نیز باید همین رویکرد مورد توجه قرار گیرد.

نقشبندی تصریح کرد: شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، علاوه بر سامان‌دهی اطلاعات مربوط به واحد‌های تولیدی و بهره‌برداران، می‌تواند زمینه را برای افزایش شفافیت در فرایند تولید، بهبود قابلیت رهگیری محصولات، ارتقای نظارت بر زنجیره تولید و عرضه و تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان فراهم کند.

وی با اشاره به الزامات قانونی این طرح گفت: بر اساس قانون، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اتاق‌های اصناف کشاورزی باید در کنار سازمان جهاد کشاورزی، در اجرای فرایند شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی مشارکت فعال داشته باشند و اقدامات لازم از طریق سامانه «یکتا» که به درگاه ملی مجوز‌ها متصل است، انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به وضعیت داده‌های مکان‌محور بخش کشاورزی استان خاطرنشان کرد: به لطف تلاش و توانمندی کارشناسان و نیرو‌های متخصص، داده‌های مکان‌محور کشاورزی در استان از وضعیت به‌روز و مناسبی برخوردار است و این ظرفیت می‌تواند نقش مهمی در تسریع اجرای برنامه‌های مرتبط با شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی ایفا کند.

وی ادامه داد: دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز از واحد‌های بهره‌برداری و اراضی کشاورزی، امکان برنامه‌ریزی بهتر، کاهش مراجعات غیرضروری، تسهیل ارائه خدمات و افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از موارد، با اتکا به اطلاعات ثبت‌شده و داده‌های موجود، نیازی به حضور میدانی نیست و بازدید از محل می‌تواند به موارد ضروری و استثنایی محدود شود.

نقشبندی افزود: ضروری است از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی و داده‌های مکان‌محور به بهترین شکل استفاده شود تا ضمن تسریع در انجام امور، از موازی‌کاری، اتلاف منابع و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به کشاورزان و بهره‌برداران جلوگیری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در ادامه بر لزوم همکاری مستمر میان مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اتاق‌های اصناف کشاورزی توصیه کرد و گفت: موفقیت در اجرای این طرح نیازمند تقسیم کار مشخص، هماهنگی بین‌بخشی، اطلاع‌رسانی مناسب به بهره‌برداران و پیگیری مستمر فرایند‌های اجرایی است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود همه بخش‌های مرتبط با شناخت دقیق وظایف قانونی خود و استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه اجرای منسجم و اثربخش این برنامه را فراهم کنند تا ضمن تسهیل فرایند‌های اداری، گام مؤثری در مسیر هوشمندسازی کشاورزی، ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان کردستان برداشته شود.