باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -غلامرضا فراشی، فرماندار شهرستان درمیان، هدف از برگزاری این مانور را ارزیابی توان عملیاتی، میزان آمادگی و سرعت واکنش دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری عنوان کرد.

وی با اشاره به حضور دستگاه‌های مسئول در این مانور گفت: خوشبختانه تمامی دستگاه‌های شرکت‌کننده با آمادگی مطلوب در این برنامه حضور یافتند.

فرماندار درمیان افزود: برگزاری چنین مانورهایی نقش مهمی در شناسایی نقاط قوت و ضعف، ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌ها و افزایش سرعت و کیفیت امدادرسانی در زمان وقوع حوادث و بحران‌ها دارد. این مانور با هدف ارزیابی آمادگی نیروهای عملیاتی و تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان برگزار شد.