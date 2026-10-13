در راستای سنجش میزان آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در شرایط اضطراری، مانور مدیریت بحران به مناسبت روز مدیریت بحران، بدون اطلاع قبلی در شهرستان درمیان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -غلامرضا فراشی، فرماندار شهرستان درمیان، هدف از برگزاری این مانور را ارزیابی توان عملیاتی، میزان آمادگی و سرعت واکنش دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری عنوان کرد.

وی با اشاره به حضور دستگاه‌های مسئول در این مانور گفت: خوشبختانه تمامی دستگاه‌های شرکت‌کننده با آمادگی مطلوب در این برنامه حضور یافتند.

فرماندار درمیان افزود: برگزاری چنین مانورهایی نقش مهمی در شناسایی نقاط قوت و ضعف، ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌ها و افزایش سرعت و کیفیت امدادرسانی در زمان وقوع حوادث و بحران‌ها دارد. این مانور با هدف ارزیابی آمادگی نیروهای عملیاتی و تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان برگزار شد.

برچسب ها: نیروی های امدادی ، دستگاه امدادی
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