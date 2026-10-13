باشگاه خبرنگاران جوان - هدایت فیلی مدیرکل پست استان قزوین در جمع خبرنگاران با اشاره به به‌روزرسانی مستمر اطلاعات مکانی گفت: با تخریب ساختمان‌ها، ساخت‌وساز‌های جدید و تبدیل واحد‌های مسکونی به آپارتمان، کد‌های پستی جدید ایجاد یا اصلاح می‌شوند؛ بنابراین تکمیل این پروژه به به‌روزرسانی مداوم اطلاعات نیاز دارد.

فیلی همچنین از آمادگی پست استان برای ارائه خدمات به عشایر خبر داد و گفت: با امضای تفاهم‌نامه با سازمان امور عشایری، زمینه تحویل مرسولات پستی به نمایندگان معرفی‌شده عشایر در محل استقرار آنها، از جمله مناطق ییلاقی و میان‌بند، فراهم شده است.

به گفته وی، پست استان آمادگی لازم را برای اجرای این طرح دارد و منتظر معرفی نمایندگان از سوی سازمان امور عشایری است.

مدیرکل پست استان قزوین در ادامه از توسعه دفاتر و نمایندگی‌های پستی با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و افزود: هدف این است که بدون افزایش بدنه دولتی، دسترسی شهروندان به خدمات پستی گسترش یابد و زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید فراهم شود.

فیلی همچنین از جذب بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار ملی در یک سال گذشته خبر داد و گفت: این اعتبارات برای اجرای پروژه جی‌نف، تعمیرات، نوسازی سامانه‌های فناوری و توسعه زیرساخت‌های پستی هزینه شده است.

وی از نوسازی ناوگان پستی و آسفالت حدود دو هزار مترمربع از محوطه این مجموعه خبر داد.



کاهش مصرف آب، برق و گاز در پست قزوین

مدیرکل پست استان قزوین از کاهش مصرف آب، برق و گاز در این مجموعه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

فیلی با اشاره به اقدامات کارکنان پست در فصل تابستان گفت: با وجود شرایط گرم هوا و ضرورت فعالیت کارکنان در محیط مناسب، استفاده از تجهیزات سرمایشی به حداقل رسید و در بخش‌هایی حتی از کولر آبی نیز استفاده نشد تا مصرف انرژی کاهش یابد.

وی افزود: هدف از اجرای این برنامه‌ها، مدیریت مصرف انرژی و کمک به پایداری تولید و فعالیت صنایع در استان بود.

مدیرکل پست استان قزوین همچنین از بازسازی یک حلقه چاه آب قدیمی در این مجموعه خبر داد و گفت: با احیای این چاه، آب غیرشرب برای شست‌وشوی خودرو‌ها و آبیاری باغچه‌ها و فضای سبز استفاده می‌شود تا مصرف آب شرب کاهش یابد.

فیلی با اشاره به ارتقای رتبه این مجموعه در ارزیابی‌های کشوری گفت: پست استان در پایان سال گذشته با ۱۵پله ارتقا، به رتبه پنجم کشور در شاخص عملکردی رسید.

وی افزود: در شاخص کیفیت ارائه خدمات نیز رتبه استان از ۲۱ به هفت کشور ارتقا یافته و این مجموعه در ماه گذشته رتبه دوم کشوری را کسب کرده است.

مدیرکل پست استان قزوین با بیان اینکه اجرای این طرح به کاهش سردرگمی شهروندان و تسریع ارائه خدمات کمک می‌کند، افزود: خدمات پستی روزانه از دست‌کم ۱۵۰ تردد غیرضروری شهروندان جلوگیری می‌کند که این موضوع در کاهش ترافیک، مصرف سوخت و آلایندگی‌های زیست‌محیطی و همچنین صرفه‌جویی در وقت مردم مؤثر است.

منبع: صدا و سیما