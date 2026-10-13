باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در آیین افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی صنایع خلاق «مانوون» در اصفهان، با اشاره به جایگاه زنان در توسعه اقتصاد خلاق اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین موانع ساختاری کارآفرینی زنان، دشواری دسترسی به منابع مالی و تأمین ضمانت‌ها و وثایق موردنیاز برای دریافت تسهیلات است؛ موضوعی که ضرورت اصلاح سازوکار‌های حمایتی و تسهیل دسترسی زنان به سرمایه را دوچندان می‌کند.

وی افزود: با همراهی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقداماتی برای افزایش سقف ضمانت تسهیلات زنان صورت گرفته و در معاونت امور زنان و خانواده نیز تلاش شده است با توجه به شرایط ویژه زنان سرپرست خانوار، ظرفیت‌های حمایتی و ضمانتی تقویت شود.

زنان حافظان اصلی میراث فرهنگی و دانش بومی ایران هستند

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیوند عمیق صنایع خلاق با فرهنگ و هویت ایرانی بیان کرد: هنگامی که درباره آینده ایران سخن می‌گوییم، همواره با این پرسش اساسی روبه‌رو هستیم که چگونه می‌توان میان ریشه‌های عمیق تاریخی و فرهنگی کشور و جهانی که با شتاب به سوی آینده حرکت می‌کند، پلی مستحکم ایجاد کرد.

بهروزآذر ادامه داد: پاسخ این پرسش را باید در اقتصاد خلاق و صنایع خلاق جست‌و‌جو کرد؛ عرصه‌ای که در آن فرهنگ، مهارت، فناوری و نوآوری در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا سرمایه‌های فرهنگی کشور به اقتصادی پویا و ثروتی اجتماعی تبدیل شوند.

وی با تأکید بر نقش تاریخی زنان در پاسداشت فرهنگ ایرانی تصریح کرد: زنان در هنر‌های سنتی، صنایع‌دستی، بافته‌ها و تولیدات فرهنگی، صرفاً نیروی کار یا تولیدکننده نیستند، بلکه حافظان اصلی حافظه تاریخی، دانش بومی و خلاقیت این سرزمین به شمار می‌روند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از میراث فرهنگی و مهارت‌های بومی ایران، نسل به نسل و از مادران به فرزندان منتقل شده است و امروز می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت صنایع خلاق، این میراث ارزشمند را به فرصت‌های نوین اقتصادی تبدیل کرد.

اقتصاد خلاق در دولت چهاردهم یک فعالیت حاشیه‌ای نیست

بهروزآذر با تشریح رویکرد دولت چهاردهم نسبت به اقتصاد خلاق اظهار کرد: در این دولت، اقتصاد خلاق به‌عنوان فعالیتی حاشیه‌ای در اقتصاد کشور تلقی نمی‌شود، بلکه آن را اقتصادی متکی بر خلاقیت انسان‌ها، دانش روز، طراحی، نوآوری و دارایی‌های فکری می‌دانیم.

وی افزود: اگر به دنبال ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان و تقویت اقتصاد ملی هستیم، باید به اقتصاد مبتنی بر فرهنگ و خلاقیت جان تازه‌ای ببخشیم و زمینه رشد و توسعه آن را فراهم کنیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: در این مسیر نمی‌توان از نقش زنان غافل شد؛ چراکه زنان بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور را تشکیل می‌دهند و مشارکت آنان در زنجیره ارزش صنایع خلاق، یکی از پیش‌شرط‌های تحقق توسعه اقتصادی فراگیر است.

ضرورت اتصال زنان تولیدکننده به بازار‌های ملی و بین‌المللی

بهروزآذر با تأکید بر اینکه حمایت از زنان نباید تنها به مرحله تولید محدود شود، گفت: سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال زنان باید فراتر از واگذاری مسئولیت تولید به آنان باشد و زمینه حضور مؤثر زنان در تمامی مراحل زنجیره ارزش، از تولید و تأمین مالی تا بازاریابی و فروش را فراهم کند.

وی ادامه داد: باید در کنار زنان کارآفرین قرار بگیریم و آنان را به بازار‌های بزرگ ملی و بین‌المللی متصل کنیم. همچنین لازم است موانع تأمین مالی، مشکلات دسترسی به سرمایه و محدودیت‌های ساختاری شناسایی و برطرف شوند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: باور دولت چهاردهم بر این است که جایگاه زنان در اقتصاد کشور باید ارتقا یابد و فرصت‌های برابر و عادلانه‌تری برای حضور آنان در عرصه‌های تولیدی، فرهنگی و اقتصادی فراهم شود.

صنایع خلاق فرصتی برای اشتغال زنان سرپرست خانوار و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

بهروزآذر با اشاره به تنوع گروه‌های زنان و ضرورت طراحی الگو‌های متناسب اشتغال اظهار کرد: زنان خانه‌دار، زنان سرپرست خانوار، زنان بازنشسته، زنان دارای استعداد‌های هنری و ادبی و زنان آسیب‌دیده اجتماعی، هرکدام ظرفیت‌ها و نیاز‌های متفاوتی دارند که باید در برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های ارزشمند صنایع خلاق، انعطاف‌پذیری و تنوع فرصت‌های شغلی آن است؛ به‌گونه‌ای که می‌تواند متناسب با شرایط و توانمندی‌های گروه‌های مختلف زنان، مسیر‌هایی برای اشتغال، کسب درآمد و مشارکت اجتماعی ایجاد کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به وضعیت اشتغال زنان تحصیل‌کرده بیان کرد: امروز با وجود سهم بیش از ۶۰ درصدی دختران در میان متقاضیان ورود به دانشگاه، همچنان با چالش مشارکت اقتصادی زنان مواجه هستیم و نرخ مشارکت اقتصادی در میان زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی حدود ۳۵ درصد عنوان می‌شود.

بهروزآذر ادامه داد: همچنین مشارکت اقتصادی سایر زنان در حدود ۱۴ درصد مطرح است که نشان می‌دهد ظرفیت قابل‌توجهی از توانمندی‌های زنان کشور هنوز به عرصه فعالیت اقتصادی وارد نشده است.

وی تأکید کرد: صنایع خلاق می‌تواند یکی از مسیر‌های مؤثر برای بهره‌گیری از این ظرفیت مغفول‌مانده باشد و فرصت‌های تازه‌ای برای حضور زنان تحصیل‌کرده، هنرمند و دارای مهارت در بازار کار فراهم کند.

ظرفیت صنایع خلاق در تبدیل مهارت‌های خانگی به کسب‌وکار‌های پایدار

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به نقش صنایع خلاق در توسعه مشاغل خانواده‌محور اظهار کرد: بسیاری از مهارت‌های ارزشمند زنان ایرانی در حوزه‌هایی همچون خوراک، پوشاک، صنایع‌دستی و تولیدات فرهنگی، ریشه در سنت‌ها و دانش بومی دارد و می‌تواند با بهره‌گیری از نوآوری و فناوری به کسب‌وکار‌های پایدار تبدیل شود.

وی افزود: این مهارت‌ها که در طول نسل‌های مختلف از مادران به فرزندان منتقل شده‌اند، سرمایه‌ای ارزشمند برای اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و نباید ظرفیت اقتصادی و اشتغال‌آفرین آنها نادیده گرفته شود.

بهروزآذر خاطرنشان کرد: توسعه صنایع خلاق می‌تواند زمینه حضور اقتصادی زنان را متناسب با شرایط خانوادگی، مهارت‌ها و توانمندی‌های آنان فراهم کند و به افزایش استقلال اقتصادی و تقویت جایگاه اجتماعی زنان بینجامد.

مانووین بستری برای معرفی ظرفیت‌های متنوع صنایع خلاق کشور

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پایان با ابراز امیدواری نسبت به استمرار برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنایع خلاق مانووین در اصفهان گفت: امیدواریم این رویداد، آغازگر مسیری مستمر و ماندگار برای معرفی تنوع و گستردگی صنایع خلاق کشور باشد و در سال‌های آینده نیز با قدرت ادامه یابد.

وی تأکید کرد: برگزاری چنین رویداد‌هایی می‌تواند به شناخت بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی کشور، ایجاد ارتباط میان فعالان صنایع خلاق و گسترش فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی زنان کمک کند.

بهروزآذر با ابراز امیدواری اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های حمایتی و فعالان اقتصادی، موانع پیش روی زنان در حوزه تأمین مالی، تولید و دسترسی به بازار کاهش یابد و اقتصاد خلاق به بستری مؤثر برای شکوفایی استعداد‌ها و ارتقای مشارکت اقتصادی زنان در کشور تبدیل شود.