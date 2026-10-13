باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایلان ماسک، بنیان‌گذار شرکت‌های اسپیس‌ایکس و تسلا و مالک شبکه اجتماعی ایکس تاکنون حدود ۳۶۶ میلیون دلار برای انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶ آمریکا هزینه کرده است که ۲۷۶ میلیون دلار آن از ماه ژوئیه به این سو به جمهوری‌خواهان اختصاص یافته است. روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد که هدف ماسک از این کمک‌های مالی، کمک به جمهوری‌خواهان برای حفظ کنترل کنگره است.

بر اساس سوابق تامین مالی کارزار‌های انتخاباتی، ماسک احتمالا به بزرگ‌ترین کمک‌کننده سیاسی منفرد در انتخابات امسال تبدیل شده است. سخنگوی کمیته اقدام سیاسی وابسته به او نیز جزئیات این هزینه‌ها را تایید کرده است.

از جمله کمک‌های مالی ماسک در سه‌ماهه سوم سال جاری، ۱۵۸ میلیون دلار به صندوق رهبری سنا اختصاص داشته است؛ کمیته‌ای سیاسی که با هدف کمک به انتخاب جمهوری‌خواهان در انتخابات سنا تشکیل شده و با جان تون، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا از ایالت داکوتای جنوبی، همسو است.

همچنین ۲۰ میلیون دلار به صندوق رهبری کنگره، کمیته حامی جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان و همسو با مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه این مجلس از ایالت لوئیزیانا، پرداخت شده است.

ماسک ۷۶ میلیون دلار نیز به کمیته اقدام سیاسی «آمریکا پک» کمک کرده است. افزون بر این، ۱۰ میلیون دلار به کمیته «لون استار لیبرتی» که از نامزدی کن پکستون، دادستان کل جمهوری‌خواه تگزاس، برای ورود به مجلس سنا حمایت می‌کند، ۱۰ میلیون دلار به انجمن فرمانداران جمهوری‌خواه و ۲ میلیون دلار به انجمن دادستان‌های کل جمهوری‌خواه اختصاص داده است. به گزارش نیویورک‌تایمز که سخنگوی آمریکا پک نیز آن را تایید کرده، ماسک از طریق گروه‌هایی که هویت اهداکنندگان کمک‌های مالی را افشا نمی‌کنند نیز مبالغ دیگری پرداخت کرده است.

کمیته «آمریکا پک» از نامزد‌های جمهوری‌خواه در هفت ایالت رقابتی که کنترل آنها میان دو حزب محل مناقشه است و همچنین در حدود ۳۶ رقابت انتخاباتی مجلس نمایندگان حمایت می‌کند.

این کمک‌های مالی جدید روز پنجشنبه و هم‌زمان با مهلت قانونی اعلام هزینه‌های سه‌ماهه سوم از سوی شماری از کمیته‌های سیاسی مستقل اعلام خواهد شد.

ماسک در دوره انتخاباتی پیشین نیز نزدیک به ۲۹۰ میلیون دلار هزینه کرده بود.

در همین حال، دموکرات‌های مجلس نمایندگان خواستار انجام تحقیقاتی درباره قرارداد‌های دولتی ماسک و فعالیت او در وزارت کارآمدی دولت در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ شده‌اند.

منبع: المیادین