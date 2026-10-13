باشگاه خبرنگاران جوان - سعید صادقی مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قزوین، توسعه چتر حمایتی بیمه اجتماعی را از اولویت‌های اصلی این صندوق دانست و گفت: با هدف حذف بروکراسی‌های اداری و تسهیل در ارایه خدمات هم اکنون بیمه‌شدگان نیازی به مراجعه به ۲ دستگاه مجزا برای امور بیمه درمانی و اجتماعی ندارند.

وی افزود: براساس تفاهم‌نامه‌ای که با معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شده، تمامی فعالان مشاغل خانگی و صاحبان کسب‌وکار‌های خُرد که فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند، می‌توانند به راحتی از طریق سامانه‌های در اختیار صندوق نسبت به ثبت‌نام یا تمدید بیمه سلامت خود اقدام کنند.

وی با اشاره به راه‌اندازی دفتر کارگزاری ویژه کارگران ساختمانی و مشکلات عدیده بیمه کارگران فصلی و روزمزد، تصریح کرد: برای رفع دغدغه‌های این قشر زحمتکش موافقت اصولی برای ایجاد یک کُد کارگزاری جدید با همکاری اتحادیه صنفی کارگران ساختمانی شهرستان قزوین اخذ شده است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قزوین تاکید کرد: با افتتاح این دفتر اختصاصی، کارگران ساختمانی و استادکاران دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر کارگزاری‌های عمومی نخواهند داشت و می‌توانند تمامی امور مربوط به پوشش بیمه اجتماعی خود را در این دفتر تخصصی پیگیری کنند.

وی با اشاره به راهبرد‌های اصلی این صندوق در استان، تاکید کرد: حفظ و استمرار بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان فعلی، توسعه پوشش بیمه‌ای و شناسایی فعال جامعه هدف که تاکنون تحت پوشش قرار نگرفته‌اند سه اولویت راهبردی صندوق بیمه است که با بهره‌گیری از ظرفیت دهیاری‌ها، شورا‌های اسلامی و شبکه کارگزاران در سطح استان محقق خواهد شد.

صادقی در خصوص وضعیت استقرار دفاتر در شهرستان‌ها اضافه کرد: در حال حاضر ۲۴ دفتر کارگزاری فعال این صندوق متناسب با جمعیت و موقعیت جغرافیایی در سطح استان قزوین خدمات خود را ارایه می‌دهند.

وی با اشاره به رفع چالش دسترسی در مناطق کم‌برخوردار افزود: سال گذشته در بخش رامند شهر دانسفهان دفتر کارگزاری جدیدی ایجاد شد و همچنین با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با بخشداری بخش شال و با تخصیص فضایی در ساختمان بخشداری، امکان دسترسی اهالی این منطقه به خدمات بیمه‌ای فراهم شده تا بار مراجعات و سختی مسیر برای روستاییان کاهش یابد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قزوین بیان کرد: هدف نهایی ما از تمامی این اقدامات، تحقق عدالت اجتماعی در مناطق روستایی و ایجاد پشتوانه‌ای امن برای معیشت و آینده خانواده‌های بیمه‌شدگان است.

منبع: بیمه اجتماعی