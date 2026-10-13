فرمانده انتظامی رشت از شناسایی و دستگیری عامل آتش‌سوزی عمدی یک منزل مسکونی در کمتر از ۲ ساعت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عیسی روشن‌قلب اظهار داشت: در پی وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی، مأموران انتظامی و عوامل آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و با اقدام به‌موقع آتش‌نشانان از گسترش حریق جلوگیری شد.
وی افزود: پس از بررسی صحنه و تأیید عمدی بودن آتش‌سوزی از سوی کارشناسان آتش‌نشانی، مأموران کلانتری ۱۳ رشت با انجام تحقیقات میدانی و جمع‌آوری سرنخ‌ها، متهم ۴۹ ساله را در کمتر از ۲ ساعت شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی رشت خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات پلیس به ارتکاب این اقدام اعتراف کرد و اختلافات شخصی و خانوادگی را انگیزه خود اعلام کرد. وی پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: اطلاع رسانی پلیس 

برچسب ها: آتش سوزی ، رشت
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