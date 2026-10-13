دادستان عمومی و انقلاب امیدیه از پلمب دو واحد صنفی به اتهام توزیع دارو‌های غیرمجاز مخدر و روان‌گردان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رضا پارسایی دادستان عمومی و انقلاب امیدیه  اظهار کرد: در پی گزارش‌هایی مبنی بر عرضه غیرقانونی داروهای اعتیادآور در برخی واحدهای صنفی با پوشش فروشگاه گیاهان دارویی، دستور قضایی برای بازرسی و بررسی موضوع صادر شد.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات و بازرسی مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس اماکن، تخلفات دو واحد صنفی محرز و داروهای غیرمجاز کشف شد.

دادستان عمومی و انقلاب امیدیه با تأکید بر برخورد قانونی با توزیع‌کنندگان مواد مخدر و روان‌گردان و نیز توزیع غیرمجاز دارو، تصریح کرد: این واحدها که مجوز خرید، نگهداری و فروش داروهای شیمیایی را نیز ندارند، با دستور قضایی پلمب و متصدیان آنها بازداشت و روانه زندان شدند و پرونده متهمان در شعبه ویژه دادسرای شهرستان در دست رسیدگی است.

پارسایی از شهروندان خواست در صورت مشاهده عرضه داروهای مخدر و غیرمجاز، موضوع را به مراجع قضایی یا انتظامی گزارش دهند.

برچسب ها: قرص غیرمجاز ، پلمب شدن
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